Atalaia, AL
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro

Foram discutidas estratégias voltadas à segurança pública municipal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Ascom 3ª CPMI
16/08/2025 às 10h44
3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro
3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro.

Na manhã desta sexta-feira (15), a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPMI) recebeu a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro. 

Durante o encontro, foram discutidas estratégias voltadas à segurança pública municipal, reforçando e ampliando a parceria já existente entre a 3ª CPMI e as GCMs.

O momento também foi marcado por agradecimentos e despedida ao Major Antônio André, que deixa o comando da 3ª CPMI para assumir a liderança do 10º BPM, sediado em Palmeira dos Índios.

WebFiber - Internet Banda Larga
