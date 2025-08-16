3ª CPMI recebe a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro.

Na manhã desta sexta-feira (15), a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPMI) recebeu a visita institucional dos comandantes das Guardas Civis Municipais (GCM) de Atalaia e Cajueiro.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias voltadas à segurança pública municipal, reforçando e ampliando a parceria já existente entre a 3ª CPMI e as GCMs.

O momento também foi marcado por agradecimentos e despedida ao Major Antônio André, que deixa o comando da 3ª CPMI para assumir a liderança do 10º BPM, sediado em Palmeira dos Índios.