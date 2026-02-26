A força política de Ceci e o novo protagonismo de Atalaia no cenário estadual

Reeleita prefeita de Atalaia com uma votação histórica, Ceci consolidou uma das gestões mais bem avaliadas do interior de Alagoas e passou a ocupar um novo espaço no cenário político estadual. Com quase 80% dos votos válidos, a prefeita saiu das urnas fortalecida, respaldada por uma ampla maioria popular e por um grupo político coeso, organizado e vencedor.

A eleição municipal confirmou não apenas a aprovação da gestão, mas também a capacidade de articulação política. Além da vitória expressiva no Executivo, Ceci conseguiu eleger uma base sólida no Legislativo municipal, garantindo governabilidade, estabilidade administrativa e alinhamento político, um feito que poucos gestores conseguem repetir com tamanha consistência.

Esse resultado colocou Atalaia em evidência e transformou a prefeita em um dos nomes mais observados da nova geração de lideranças em Alagoas. Com diálogo aberto e respeitado entre diferentes campos políticos, Ceci construiu pontes com lideranças estaduais e nacionais, transitando com naturalidade entre projetos, partidos e agendas institucionais, sem perder o vínculo com sua base popular.

Nos bastidores, seu nome é citado como um dos quadros com maior potencial de crescimento no próximo ciclo eleitoral. Mais do que números, o que chama atenção é o estilo político: discurso direto, pautas claras, presença constante nos territórios e uma gestão marcada por entregas, proximidade com a população e capacidade de decisão.

Outro fator que diferencia a prefeita é o protagonismo feminino em um ambiente ainda majoritariamente masculino. À frente de um município estratégico, Ceci se consolidou como liderança que une firmeza e sensibilidade, autoridade política e escuta social, que são características que ampliam sua identificação para além dos limites de Atalaia.

Com a força construída no município e a ampliação de alianças em cidades vizinhas, a prefeita passa a ser vista como um ativo político relevante para projetos estaduais. Partidos observam atentamente seus movimentos, conscientes de que Atalaia deixou de ser apenas um colégio eleitoral local e passou a representar um ponto de partida para uma projeção maior.

O desafio agora é transformar o capital político municipal em alcance estadual, mantendo coerência, estratégia e identidade. Se a performance que marcou sua trajetória em Atalaia se repetir em novos cenários, o município pode ter sido apenas o início de um projeto político mais amplo, e Alagoas, o próximo palco dessa construção.