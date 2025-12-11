Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus.

A última pesquisa divulgada pelo DataSensus aponta estabilidade na avaliação positiva da prefeita Ceci, do município de Atalaia. 85% aprovam a forma como Ceci governa o município, o que a coloca entre os gestores mais populares de Alagoas. Apenas 13% desaprovam.

A pesquisa DataSensus também avaliou o Governo Ceci, que foi considerado ÓTIMO/BOM para 73% dos entrevistados, contra apenas 8% que o considera RUIM/PÉSSIMO.

Quando os entrevistados foram questionados sobre a imagem da prefeita, 89,1% disseram que Ceci tem uma imagem positiva, contra apenas 6,3% que apontaram ser negativa.

91% dos entrevistados disseram conhecer a prefeita de Atalaia. Para 30% o que mais chama a atenção são as ações e os trabalhos realizados e, para 14% o que mais chama a atenção é a forma de se comunicar.

Quando perguntados se votaria em Ceci para deputada estadual, os dados mostram que 59% declararam que votariam com certeza, o que mostra densidade eleitoral concreta para disputar a eleição de 2026.

De acordo com o instituto de pesquisa, a percepção geral é de estabilidade, entrega e confiança, o que gera força eleitoral que reflete em 2026, já que a prefeita atalaiense, recordista de votos no município, é apontada como forte candidata na busca por uma vaga na Assembleia Legislativa.

O DataSensus ouviu 1600 eleitores entre os dias 4 e 5 de dezembro, sendo 900 em Atalaia e 700 em Pilar. A margem de erro é de 2,4% e o nível de confiança é de 95%.