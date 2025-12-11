21°C 34°C
Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus

De acordo com o instituto de pesquisa, 97% de aprovação é motor de viabilidade eleitoral em 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: DataSensus
11/12/2025 às 18h25
Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus
Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus.

A última pesquisa divulgada pelo DataSensus aponta estabilidade na avaliação positiva da prefeita Ceci, do município de Atalaia. 85% aprovam a forma como Ceci governa o município, o que a coloca entre os gestores mais populares de Alagoas. Apenas 13% desaprovam.

A pesquisa DataSensus também avaliou o Governo Ceci, que foi considerado ÓTIMO/BOM para 73% dos entrevistados, contra apenas 8% que o considera RUIM/PÉSSIMO. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre a imagem da prefeita, 89,1% disseram que Ceci tem uma imagem positiva, contra apenas 6,3% que apontaram ser negativa. 

91% dos entrevistados disseram conhecer a prefeita de Atalaia. Para 30% o que mais chama a atenção são as ações e os trabalhos realizados e, para 14% o que mais chama a atenção é a forma de se comunicar. 

Quando perguntados se votaria em Ceci para deputada estadual, os dados mostram que 59% declararam que votariam com certeza, o que mostra densidade eleitoral concreta para disputar a eleição de 2026.

De acordo com o instituto de pesquisa, a percepção geral é de estabilidade, entrega e confiança, o que gera força eleitoral que reflete em 2026, já que a prefeita atalaiense, recordista de votos no município, é apontada como forte candidata na busca por uma vaga na Assembleia Legislativa. 

O DataSensus ouviu 1600 eleitores entre os dias 4 e 5 de dezembro, sendo 900 em Atalaia e 700 em Pilar. A margem de erro é de 2,4% e o nível de confiança é de 95%.

Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 09 de dezembro de 2025
Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia
Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos
Cordelista Rosilda Ferreira é homenageada pelos alunos da EJA da Escola Francisco Pontes

