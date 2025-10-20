Prefeita Ceci e vice Nicollas se reúnem com o senador Renan Calheiros em Maceió.

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito Nicollas se reuniram nesta segunda-feira (20) com o senador Renan Calheiros, na sede do MDB, em Maceió.

Durante o encontro, foram apresentadas demandas e propostas voltadas para o desenvolvimento do município. A gestora destacou a importância do diálogo constante na busca de melhorias para Atalaia.

“Foi um encontro produtivo, onde pudemos levar nossas demandas em busca de avanços para nossa cidade. Seguimos juntos, com diálogo e muito trabalho. Obrigada, senador Renan”, afirmou a prefeita Ceci.

O senador Renan Calheiros reforçou seu compromisso em apoiar as iniciativas que beneficiem a população atalaiense, destacando a parceria que tem com a gestão municipal.