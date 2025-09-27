Em visita a Atalaia, deputado Alfredo Gaspar garante apoio a Associação dos Produtores do Agronegócio, em Ouricuri.

O município de Atalaia recebeu, nesta sexta-feira (26), a visita do deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil). Primeiro, o parlamentar esteve no Instituto IPAS, no bairro José Paulino, onde destinou R$ 200 mil para projetos sociais voltados à comunidade, especialmente em cursos profissionalizantes.

Na sequência, foi recebido no Distrito Branca pela vereadora Janaína Montenegro. Durante o encontro, a parlamentar municipal destacou melhorias que Alfredo Gaspar já destinou para Atalaia. “O nosso deputado, assim como ajuda Alagoas, tem ajudado muito o município de Atalaia. Trouxe uma emenda de grande importância, que tenho certeza será muito bem empregada pela nossa prefeita Ceci em prol da saúde”, afirmou Janaína.

Mais tarde, Gaspar seguiu para o Distrito Ouricuri, onde visitou a Associação dos Produtores do Agronegócio Vale Campo e conheceu suas instalações. O deputado foi recebido pelo presidente Jackson Júnior e associados. A visita foi intermediada por Talvanes Mathias, liderança local.

Durante a visita, Alfredo Gaspar reafirmou o compromisso de fortalecer a associação, garantindo em breve a destinação de um trator com grade e arado para atender aos produtores de leite e agricultores da região.

“Pude ouvir e entender as necessidades desse povo trabalhador. Reafirmo meu compromisso em ajudar no que for preciso”, destacou o deputado.