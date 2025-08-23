17°C 26°C
Presidente do PT Atalaia participa de reunião do Diretório Nacional em Brasília

Amanda Ferraz é uma das integrantes do Diretório Nacional do PT.

Por: Phablo Monteiro
23/08/2025 às 18h35
Amanda Ferraz ao lado de Edinho Silva e Geraldo Alckmin.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Atalaia, Amanda Ferraz, participa nesta semana de uma reunião do Diretório Nacional do partido, em Brasília.

Amanda passou a integrar o colegiado nacional após ser nomeada durante o 17º Encontro Nacional do PT, realizado no início de agosto. O encontro reúne lideranças do partido de todo o país para discutir estratégias políticas e diretrizes para os próximos meses.

Durante a agenda, Amanda Ferraz esteve ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente nacional do PT, Edinho Silva, do presidente estadual da legenda, deputado Ronaldo Medeiros, além de representantes da tendência interna MPT Mulheres.

Em declaração, a dirigente destacou a importância do momento político. “Seguimos firmes na construção de um Brasil mais justo, democrático e solidário. Com união, coragem e esperança, seguimos juntas e juntos, porque o futuro do nosso povo é a nossa luta. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
