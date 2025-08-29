18°C 26°C
Câmara Municipal de Atalaia
Prefeita Ceci tem uma das gestões mais bem avaliadas entre as 20 maiores cidades de Alagoas, diz pesquisa Ibrape

Gestora de Atalaia aparece em 3º lugar na análise qualitativa; aprovação chega a 81%.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Ibrape / Site AL1
29/08/2025 às 18h52 Atualizada em 29/08/2025 às 19h04
A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), figura entre os gestores municipais mais bem avaliados de Alagoas, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento Institucional (Ibrape). O levantamento ouviu eleitores nas 20 maiores cidades do estado e foi divulgado pelo jornalista Wadson Regis, do portal AL1.

De acordo com os números, 81% dos entrevistados aprovam a gestão de Ceci, enquanto 19% desaprovam e 1% não soube ou não quis responder. O índice coloca a prefeita na 9ª colocação no ranking geral, logo atrás do prefeito de Maceió, JHC (PSB), que registrou 82% de aprovação.

A marca supera inclusive o percentual da votação histórica obtida por Ceci em sua reeleição, em 2024, quando garantiu 79,95% dos votos válidos (19.600 votos).

Análise qualitativa

No critério de avaliação qualitativa, a prefeita de Atalaia aparece em 3º lugar entre os 20 gestores pesquisados, com 75% de “ótimo” e “bom”, 14% de “regular” e apenas 11% de “ruim” ou “péssimo”.

Cenário político

O desempenho reforça o nome de Ceci como uma das lideranças municipais mais bem avaliadas de Alagoas, ampliando as especulações sobre uma possível candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.

Metodologia

A pesquisa do Ibrape entrevistou 17.700 eleitores com 16 anos ou mais. Em Maceió, foram 1.500 entrevistas; em Arapiraca, 1.000; e nos demais municípios, 800 cada.

A margem de erro é de até 3,4 pontos percentuais (2,6 pontos em Maceió), com nível de confiança de 95%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeita Ceci tem uma das gestões mais bem avaliadas entre as 20 maiores cidades de Alagoas, diz pesquisa Ibrape
