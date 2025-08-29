Prefeita Ceci tem uma das gestões mais bem avaliadas entre as 20 maiores cidades de Alagoas, diz pesquisa Ibrape.

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), figura entre os gestores municipais mais bem avaliados de Alagoas, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento Institucional (Ibrape). O levantamento ouviu eleitores nas 20 maiores cidades do estado e foi divulgado pelo jornalista Wadson Regis, do portal AL1.

De acordo com os números, 81% dos entrevistados aprovam a gestão de Ceci, enquanto 19% desaprovam e 1% não soube ou não quis responder. O índice coloca a prefeita na 9ª colocação no ranking geral, logo atrás do prefeito de Maceió, JHC (PSB), que registrou 82% de aprovação.

A marca supera inclusive o percentual da votação histórica obtida por Ceci em sua reeleição, em 2024, quando garantiu 79,95% dos votos válidos (19.600 votos).

Análise qualitativa

No critério de avaliação qualitativa, a prefeita de Atalaia aparece em 3º lugar entre os 20 gestores pesquisados, com 75% de “ótimo” e “bom”, 14% de “regular” e apenas 11% de “ruim” ou “péssimo”.

Cenário político

O desempenho reforça o nome de Ceci como uma das lideranças municipais mais bem avaliadas de Alagoas, ampliando as especulações sobre uma possível candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.

Metodologia

A pesquisa do Ibrape entrevistou 17.700 eleitores com 16 anos ou mais. Em Maceió, foram 1.500 entrevistas; em Arapiraca, 1.000; e nos demais municípios, 800 cada.

A margem de erro é de até 3,4 pontos percentuais (2,6 pontos em Maceió), com nível de confiança de 95%.