Prefeita Ceci participa do podcast "Entre Elas" da OAB Alagoas e reforça a luta pelas mulheres na política

O episódio do podcast “Entre Elas” com a participação da prefeita Ceci será divulgado em breve nos canais oficiais da OAB Alagoas e da Comissão da Mulher Advogada.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
15/08/2025 às 07h05
Prefeita Ceci participa do podcast “Entre Elas” da OAB Alagoas e reforça a luta pelas mulheres na política
O episódio do podcast “Entre Elas” com a participação da prefeita Ceci será divulgado em breve nos canais oficiais da OAB Alagoas e da Comissão da Mulher Advogada - Foto: Reprodução.

Nesta quinta-feira (14), a prefeita de Atalaia, Ceci, esteve na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Alagoas (OAB/AL), para participar do podcast “Entre Elas”, a convite da Comissão da Mulher Advogada, presidida pela Dra. Érika.

O bate-papo abordou os desafios e superações de ser mulher na política, um espaço ainda marcado por desigualdades, e reforçou a importância de dar voz e protagonismo às mulheres em todos os setores da sociedade.

Durante a gravação, a prefeita compartilhou sua trajetória, desde o início da vida pública até a atual gestão, ressaltando o compromisso com pautas femininas e a defesa constante dos direitos das mulheres.

“Ser mulher na política é enfrentar, todos os dias, barreiras que não deveriam existir. É provar duas, três vezes mais a sua capacidade e ainda lidar com preconceitos e ataques que, muitas vezes, não têm relação com o trabalho, mas com o fato de sermos mulheres. Mas também é inspirar, abrir portas e mostrar que o nosso lugar é onde a gente quiser estar”, destacou a prefeita Ceci.

A entrevista também serviu para reforçar o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, bandeira que a prefeita defende com ações permanentes em Atalaia, como campanhas educativas, fortalecimento da rede de apoio e a criação de políticas públicas para acolhimento das vítimas.

“Quando uma mulher é agredida, não é só ela que sofre. É a família, é a comunidade, é a sociedade inteira que se fere. Por isso, precisamos unir forças para romper o silêncio, incentivar a denúncia e garantir proteção. Em Atalaia, essa é uma prioridade todos os dias, não apenas em agosto”, reforçou.

O episódio do podcast “Entre Elas” com a participação da prefeita Ceci será divulgado em breve nos canais oficiais da OAB Alagoas e da Comissão da Mulher Advogada.

