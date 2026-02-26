23°C 30°C
Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o Brasil em Londres

Professor nascido no bairro Girador conquista medalha de ouro pela segunda vez consecutiva e avança para etapa nacional do maior prêmio de Educação Inovadora do país.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
26/02/2026 às 07h04 Atualizada em 26/02/2026 às 07h11
Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o Brasil em Londres
Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o brasil em Londres.

Orgulho para Atalaia. O professor Charles Quirino da Silva, atalaiense nascido no bairro Girador, acaba de conquistar, pela segunda vez consecutiva, a medalha de ouro em Educação Inovadora no Estado de Alagoas.

Atualmente residindo em Barra de São Miguel, o educador já havia sido premiado anteriormente com um projeto de Robótica Sustentável desenvolvido nos Anos Iniciais. Agora, como gestor do Ensino Fundamental II, retorna ao topo do pódio estadual com um projeto voltado ao protagonismo estudantil por meio das mídias e da comunicação escolar.

O resultado foi divulgado neste mês de fevereiro, consagrando-o em 1º lugar em Alagoas no concurso Educador Transformador 3ª edição — considerado o maior prêmio de educação inovadora do Brasil.

A iniciativa é organizada pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae, em parceria com grandes referências nacionais da área educacional, como Undime, Instituto Ayrton Senna e Nova Escola, entre outras instituições de destaque.

A cerimônia de premiação estadual acontecerá no dia 09 de março, na sede do Sebrae Alagoas, em um momento que, segundo a organização, será de celebração e valorização de práticas educativas que inovam, inspiram e transformam realidades por meio da educação.

Com a conquista, o professor representará Alagoas na etapa nacional, que acontecerá na cidade de São Paulo, durante o maior evento de inovação educacional da América Latina. Caso avance para a etapa internacional, poderá representar o Brasil na Bett UK, em Londres.

Bicampeão estadual em Educação Inovadora, Charles reafirma o potencial transformador da escola pública, mesmo diante dos desafios estruturais e da necessidade constante de maior investimento e valorização profissional. Sua trajetória inspira não apenas educadores, mas toda a comunidade atalaiense que acompanha, com orgulho, o crescimento de um filho da terra que hoje projeta o nome de Atalaia para o cenário nacional e internacional.

Parabéns ao nosso conterrâneo bicampeão em educação inovadora. Que suas iniciativas continuem sendo motivação para todos que acreditam no poder transformador da educação pública.

Nós que fazemos o Atalaia Pop estamos sempre na torcida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
