Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o brasil em Londres.

Orgulho para Atalaia. O professor Charles Quirino da Silva, atalaiense nascido no bairro Girador, acaba de conquistar, pela segunda vez consecutiva, a medalha de ouro em Educação Inovadora no Estado de Alagoas.

Atualmente residindo em Barra de São Miguel, o educador já havia sido premiado anteriormente com um projeto de Robótica Sustentável desenvolvido nos Anos Iniciais. Agora, como gestor do Ensino Fundamental II, retorna ao topo do pódio estadual com um projeto voltado ao protagonismo estudantil por meio das mídias e da comunicação escolar.

O resultado foi divulgado neste mês de fevereiro, consagrando-o em 1º lugar em Alagoas no concurso Educador Transformador 3ª edição — considerado o maior prêmio de educação inovadora do Brasil.

Continua após a publicidade

A iniciativa é organizada pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae, em parceria com grandes referências nacionais da área educacional, como Undime, Instituto Ayrton Senna e Nova Escola, entre outras instituições de destaque.

Continua após a publicidade

A cerimônia de premiação estadual acontecerá no dia 09 de março, na sede do Sebrae Alagoas, em um momento que, segundo a organização, será de celebração e valorização de práticas educativas que inovam, inspiram e transformam realidades por meio da educação.

Com a conquista, o professor representará Alagoas na etapa nacional, que acontecerá na cidade de São Paulo, durante o maior evento de inovação educacional da América Latina. Caso avance para a etapa internacional, poderá representar o Brasil na Bett UK, em Londres.

Bicampeão estadual em Educação Inovadora, Charles reafirma o potencial transformador da escola pública, mesmo diante dos desafios estruturais e da necessidade constante de maior investimento e valorização profissional. Sua trajetória inspira não apenas educadores, mas toda a comunidade atalaiense que acompanha, com orgulho, o crescimento de um filho da terra que hoje projeta o nome de Atalaia para o cenário nacional e internacional.

Parabéns ao nosso conterrâneo bicampeão em educação inovadora. Que suas iniciativas continuem sendo motivação para todos que acreditam no poder transformador da educação pública.

Nós que fazemos o Atalaia Pop estamos sempre na torcida.