GOPES localiza em Atalaia indivíduo com mandado de prisão em aberto

A ação evidencia o comprometimento da Polícia Militar com a manutenção da ordem pública.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria 3ª CPM/I
13/02/2026 às 06h52
Na manhã desta quinta-feira (12), a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente recebeu denúncia informando a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no município de Atalaia. De imediato, as guarnições do GOPES intensificaram o policiamento na área e, após diligências, conseguiram localizar e abordar o suspeito. 

Durante a verificação, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de homicídio ocorrido no estado de Goiás, em 2018. Ainda segundo os levantamentos, o indivíduo já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A ação evidencia o comprometimento da Polícia Militar com a manutenção da ordem pública, a retirada de criminosos das ruas e a promoção da segurança da população, atuando de forma rápida e eficaz a partir das denúncias recebidas.

