Vereador Jaminho Brasil destaca importância de Atalaia contar com espaço específico para som automotivo

Espaço foi solicitado pelo vereador por meio da Indicação 005/2025 e começou a funcionar durante o Carnaval, por iniciativa da Prefeitura de Atalaia.

21/02/2026 às 21h01 Atualizada em 21/02/2026 às 21h09
O município de Atalaia passou a contar com um espaço específico destinado aos admiradores do som automotivo, no Povoado Jenipapeiro. O local foi disponibilizado durante os quatro dias de Carnaval e seguirá sendo utilizado em outras datas, beneficiando uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos na cidade.

A destinação de um espaço apropriado para a prática foi sugerida pelo vereador Jaminho Brasil (PP), por meio da Indicação nº 005/2025. A proposta foi apresentada no dia 25 de março de 2025, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares e colocada em prática pela Prefeitura de Atalaia.

De acordo com o vereador, a iniciativa representa um avanço significativo para o município. “Permite que os apaixonados por som automotivo desfrutem do seu lazer sem causar transtornos aos moradores. Essa iniciativa representa um marco importante e foi recebida de forma muito positiva pela gestão municipal”, destacou.

Em publicação nas redes sociais, Jaminho Brasil agradeceu à prefeita Ceci e ao vice-prefeito Nicollas pela sensibilidade e pela decisão de abraçar a causa.

“Além de promover lazer e entretenimento, o novo espaço também garante mais segurança e organização para todos os participantes”, concluiu o parlamentar.

A expectativa é de que o espaço continue sendo utilizado em outros eventos ao longo do ano, conciliando entretenimento, organização e respeito à população.

