Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia realiza Primeira Conferência do SISAN e fortalece políticas de segurança alimentar no município

Conferência debate o combate à fome e a garantia do direito à alimentação adequada no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/02/2026 às 15h28
A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta sexta-feira (19), a Primeira Conferência do SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um importante espaço de diálogo, construção coletiva e fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar no município.

Com o tema “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade”, a conferência tem como objetivo promover a participação social, ampliar o debate sobre o direito humano à alimentação adequada e contribuir para a formulação de ações que assegurem comida de qualidade na mesa da população atalaiense.

Para a prefeita Ceci, a conferência representa um passo fundamental no compromisso da gestão com a dignidade da população. “Garantir comida de verdade na mesa do nosso povo é garantir dignidade, saúde e justiça social. Essa conferência é um espaço essencial para ouvir, dialogar e construir políticas públicas que enfrentem a fome e cuidem das pessoas”, destacou.

O secretário municipal de Agricultura, Eliwelton Balbino, reforçou a importância da participação popular no processo. “A Conferência do SISAN é um momento de escuta e construção coletiva. É a oportunidade de reunir poder público e sociedade civil para pensar soluções reais, fortalecer a agricultura local e garantir segurança alimentar para o nosso município”, afirmou.

O encontro reuniu representantes do poder público, da sociedade civil, agricultores, lideranças comunitárias e demais segmentos envolvidos com a temática, fortalecendo a integração entre governo e comunidade na construção das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.

A conferência foi realizada na Escola Jabes Francisco, a partir das 8h, e a Prefeitura de Atalaia reforçou que a participação da população é fundamental para a construção de propostas que reflitam a realidade local e apontem caminhos para um futuro com mais equidade, inclusão e comida de verdade para todos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
