22°C 30°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Carnaval da Inclusão leva alegria, frevo e integração às ruas de Atalaia

Ação reuniu usuários dos programas sociais em uma tarde de frevo, integração e fortalecimento da inclusão social no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
12/02/2026 às 10h52
Carnaval da Inclusão leva alegria, frevo e integração às ruas de Atalaia
Carnaval da Inclusão leva alegria, frevo e integração às ruas de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quarta-feira (11), o Carnaval da Inclusão, uma ação marcada por muita alegria, frevo e participação dos usuários dos programas sociais do município. O evento colocou o bloco na rua e percorreu as vias da cidade, promovendo convivência, integração e valorização da inclusão social.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniu usuários de diversos serviços e programas, como CRAS, SCFV, Criança Feliz, CRIA, entre outros, em uma tarde especial de lazer, respeito e fortalecimento da autoestima.

A prefeita Ceci destacou a importância de promover um Carnaval que inclua todos. “O Carnaval da Inclusão mostra que nossa cidade acredita em um cuidado que acolhe, integra e valoriza as pessoas. Foi uma tarde linda, de alegria e respeito, que reforça o nosso compromisso com políticas públicas que cuidam de gente”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas ressaltou o impacto social da ação. “Ver nossos usuários dos programas sociais ocupando as ruas com alegria e segurança é a prova de que inclusão também se faz com momentos como esse, de convivência, pertencimento e valorização”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o objetivo da iniciativa. “O Carnaval da Inclusão foi pensado para fortalecer vínculos, promover integração e elevar a autoestima dos nossos usuários. É uma ação construída com carinho e responsabilidade, mostrando que todos têm direito à festa, ao lazer e à participação social”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso com a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a promoção de ações que garantam dignidade, cuidado e alegria para todos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sebastião Batalha, ex-prefeito de Atalaia.
Ex-Prefeito Há 22 horas

Morre aos 83 anos o ex-prefeito de Atalaia Sebastião Batalha

Batalha governou o município entre 1997 e 2000 e também foi vice-prefeito na década de 1990.

 Inauguração da Atalaia Descartáveis, a maior loja de descartáveis da região.
Inauguração Há 1 dia

Inauguração da Atalaia Descartáveis, a maior loja de descartáveis da região

Loja reúne embalagens, produtos para festas, confeitaria, papelaria e muitos outros produtos, com atendimento no atacado e varejo.

 Prefeitura de Atalaia realiza campanha de prevenção à violência e proteção à infância e adolescência durante o Carnaval. Foto: Assessoria
Conscientização Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia realiza campanha de prevenção à violência e proteção à infância e adolescência durante o Carnaval

Ação levou informação e conscientização às ruas do município, reforçando a proteção de crianças e adolescentes e orientando a população sobre direitos, deveres e canais de denúncia durante o período carnavalesco.

 Foto: Divulgação
Prefeita Ceci Há 6 dias

Prefeita Ceci prestigia posse do governador Paulo Dantas na presidência do Consórcio Nordeste

Para a prefeita, se trata de um momento importante para o fortalecimento da região.

 Copervales Agroindustrial. Foto: Divulgação.
Safra 2025/26 Há 1 semana

Vereador Neto Acioli destaca importância de mais uma safra concluída pela Copervales, em Atalaia

Mesmo com déficit hídrico na safra 2025/2026, cooperativa encerrou atividades sem registros de incidentes graves.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 30°
26° Sensação
1.96 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sexta
31° 22°
Sábado
32° 22°
Domingo
32° 22°
Segunda
32° 23°
Terça
32° 23°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Carnatalaia 2026 Há 7 minutos

Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval
Carnaval da Inclusão Há 8 horas

Carnaval da Inclusão leva alegria, frevo e integração às ruas de Atalaia
Ex-Prefeito Há 22 horas

Morre aos 83 anos o ex-prefeito de Atalaia Sebastião Batalha
Educação Há 22 horas

Atalaia transforma a Busca Ativa Escolar em protocolo de proteção e cuidado com crianças e adolescentes
2º Jogos de Verão Há 1 dia

Projeto ESPORTE FJU vai realizar o 2º Jogos de Verão em Atalaia

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias