Carnaval da Inclusão leva alegria, frevo e integração às ruas de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quarta-feira (11), o Carnaval da Inclusão, uma ação marcada por muita alegria, frevo e participação dos usuários dos programas sociais do município. O evento colocou o bloco na rua e percorreu as vias da cidade, promovendo convivência, integração e valorização da inclusão social.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniu usuários de diversos serviços e programas, como CRAS, SCFV, Criança Feliz, CRIA, entre outros, em uma tarde especial de lazer, respeito e fortalecimento da autoestima.

A prefeita Ceci destacou a importância de promover um Carnaval que inclua todos. “O Carnaval da Inclusão mostra que nossa cidade acredita em um cuidado que acolhe, integra e valoriza as pessoas. Foi uma tarde linda, de alegria e respeito, que reforça o nosso compromisso com políticas públicas que cuidam de gente”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas ressaltou o impacto social da ação. “Ver nossos usuários dos programas sociais ocupando as ruas com alegria e segurança é a prova de que inclusão também se faz com momentos como esse, de convivência, pertencimento e valorização”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o objetivo da iniciativa. “O Carnaval da Inclusão foi pensado para fortalecer vínculos, promover integração e elevar a autoestima dos nossos usuários. É uma ação construída com carinho e responsabilidade, mostrando que todos têm direito à festa, ao lazer e à participação social”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso com a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a promoção de ações que garantam dignidade, cuidado e alegria para todos.