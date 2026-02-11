22°C 30°C
Prefeitura de Atalaia reforça abastecimento da Farmácia Central com chegada de novos medicamentos

Chegada de novos medicamentos garante mais acesso aos tratamentos e reforça o compromisso da gestão com a saúde da população atalaiense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/02/2026 às 15h47 Atualizada em 11/02/2026 às 15h52
A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue fortalecendo a assistência farmacêutica no município. Nesta semana, a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) recebeu novos medicamentos destinados tanto à atenção básica quanto aos serviços de média e alta complexidade, ampliando o acesso da população aos tratamentos necessários.

De acordo com o coordenador farmacêutico da CAF, Bruno, o abastecimento garante mais segurança e continuidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos recebendo diversos tipos de medicamentos, tanto da atenção básica quanto dos serviços de média e alta complexidade. A Farmácia Central funciona das 7h às 14h, e o paciente pode comparecer com a receita médica e o cartão do SUS para ter acesso aos medicamentos disponíveis”, explicou.

A Farmácia Central de Atalaia funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, oferecendo atendimento organizado e garantindo que os pacientes tenham acesso regular aos medicamentos prescritos.

A prefeita Ceci destacou que o reforço no abastecimento é reflexo do compromisso da gestão com a saúde da população. “Cuidar das pessoas também é garantir que o medicamento esteja disponível quando o paciente precisa. Estamos trabalhando para manter nossa Central de Abastecimento sempre abastecida, com organização, responsabilidade e respeito ao povo de Atalaia”, afirmou a prefeita.

A gestão municipal reforça a importância de que os usuários levem receita médica válida e o cartão do SUS no momento da retirada, contribuindo para um atendimento mais ágil e eficiente.

Com ações como essa, a Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso de fortalecer a saúde pública, oferecendo mais acesso, dignidade e cuidado à população.

