Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária

Visita técnica reforçou o diálogo, a troca de experiências e o compromisso com o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
07/02/2026 às 10h40 Atualizada em 07/02/2026 às 10h44
Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária
Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira (5) a visita técnica de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O encontro foi marcado por diálogo, escuta qualificada e troca de experiências, com foco no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no município.

A visita teve como objetivo conhecer de perto o processo de trabalho desenvolvido em Atalaia, identificar boas práticas, desafios e potencialidades do território, além de fortalecer a parceria institucional entre o município, o Governo Federal e o Governo do Estado. A iniciativa também buscou apresentar estratégias que possam contribuir para a melhoria contínua dos serviços de saúde ofertados à população.

A prefeita Ceci destacou a importância da parceria para o avanço da saúde pública no município. “Receber o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde em Atalaia mostra que estamos no caminho certo. Esse diálogo fortalece nossa Atenção Primária, valoriza o trabalho das nossas equipes e nos ajuda a cuidar ainda melhor das pessoas. Saúde se constrói com parceria, escuta e compromisso com quem mais precisa”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, reforçou o impacto positivo da visita para a qualificação dos serviços “Momentos como esse são fundamentais para aprimorar nossos processos de trabalho. Discutir desafios, reconhecer boas práticas e construir soluções junto ao Ministério da Saúde e à Sesau fortalece a nossa rede e qualifica o cuidado que oferecemos diariamente à população de Atalaia”, destacou.

A secretária adjunta de Saúde de Atalaia, Carla Nascimento, também ressaltou a importância do momento para o município “Hoje estamos recebendo um apoiador do Ministério da Saúde em um momento muito importante para Atalaia. É um dia de troca, aprendizado e fortalecimento do nosso processo de trabalho. Fomos escolhidos para essa visita, o que representa um reconhecimento e também um ganho para a nossa saúde pública”, afirmou.

Representando o Ministério da Saúde, o apoiador institucional Dreyson, do Departamento de Saúde da Família, explicou o objetivo da visita.

“Viemos a Atalaia para conhecer como o município tem desenvolvido as boas práticas na Atenção Primária, entender os desafios, as dificuldades e, principalmente, as potencialidades do território. Essa visita acontece em parceria com os apoiadores estaduais, justamente para fortalecer ainda mais as ações da Atenção Primária à Saúde”, destacou.

O encontro contou com a participação das coordenações da Atenção Primária, do Programa Saúde na Escola, da EMUN, além dos apoiadores institucionais do Ministério da Saúde e da Sesau, reforçando o trabalho integrado e o compromisso com a qualificação dos serviços de saúde.

A Prefeitura de Atalaia reafirma que a parceria, o diálogo e a cooperação entre os entes federativos são fundamentais para garantir uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e próxima das necessidades da população atalaiense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
