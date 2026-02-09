Centro de Especialidades de Atalaia registra 136 faltas em janeiro; Secretaria de Saúde reforça compromisso com consultas agendadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia divulgou os dados do Faltômetro referente ao mês de janeiro de 2026 do Centro de Especialidades, registrando 136 faltas em consultas e exames previamente agendados. O número acende um alerta sobre a importância do comparecimento dos usuários para garantir o bom funcionamento da rede de saúde e o acesso justo aos serviços especializados.

De acordo com o levantamento, as especialidades com maior número de ausências foram:

• Ecocardiograma: 51 faltas

• Ultrassonografia: 43 faltas

• Cardiologia: 18 faltas

• Otorrinolaringologia: 12 faltas

• Oftalmologia: 10 faltas

• Neurologia: 2 faltas

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o absenteísmo impacta diretamente a organização dos atendimentos, uma vez que as vagas não utilizadas poderiam beneficiar outros pacientes que aguardam na fila por consultas e exames. Quando o usuário não comparece e não informa previamente a impossibilidade de atendimento, o prejuízo se estende a toda a população.

Em nota, a gestão municipal destacou a importância da responsabilidade compartilhada. “Quando você falta a uma consulta agendada, outra pessoa deixa de ser atendida. Caso não possa comparecer, é fundamental avisar com antecedência para que a vaga seja disponibilizada a quem precisa”, reforçou a Secretaria.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo na melhoria da comunicação com os pacientes, na organização do sistema de agendamento e em ações educativas, com o objetivo de reduzir o número de faltas, otimizar os atendimentos e garantir que o serviço funcione de forma eficiente e justa para todos.

A orientação é clara: compareça às suas consultas ou avise com antecedência. Assim, todos ajudam a manter o atendimento especializado funcionando e alcançando quem mais precisa.