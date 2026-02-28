Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Instituto Riviera, realizou nesta sexta-feira (27) o primeiro dia do Mutirão de Saúde “Cuida Atalaia – Saúde em Movimento”, levando atendimento gratuito e diversos serviços essenciais aos moradores dos povoados Santo Antônio e Olhos D’Água.

A ação acontece na Creche Maria Helena, no povoado Olhos D’Água, das 8h às 16h, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo cuidado, prevenção e diagnóstico mais perto de quem precisa. Ao todo, estão previstos mais de mil atendimentos durante os dois dias de mutirão.

Logo nas primeiras horas da manhã, a movimentação já era intensa, com moradores buscando consultas, exames e serviços preventivos. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública mais acessível, humanizada e presente nos povoados.

Durante o mutirão, a população tem acesso a ultrassonografia, eletrocardiograma, atendimento com clínico geral, oftalmologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, fisioterapia, vacinação, odontologia por meio de triagem e testes rápidos. Parte dos atendimentos ocorre mediante agendamento prévio, enquanto outros funcionam por demanda espontânea, com distribuição de fichas.

A prefeita Ceci acompanhou de perto os atendimentos e destacou a importância de levar os serviços para mais perto da população.

“Cuidar das pessoas é a nossa maior missão. Esse mutirão leva atendimento gratuito e de qualidade para mais perto dos moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água, com prevenção, cuidado e respeito com a nossa gente. Seguimos trabalhando, em parceria com o Instituto Riviera, para garantir uma saúde mais humana e acessível para todos”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou a relevância da iniciativa e o impacto positivo na vida da população. “Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços de saúde e reduzir a demanda reprimida, garantindo consultas, exames e acompanhamento preventivo. Esse mutirão mostra o quanto é possível ampliar o cuidado quando unimos planejamento, equipe comprometida e parceria”, destacou.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e Cartão do SUS, além do cartão de vacinação para atualização.

A ação é gratuita e segue neste sábado (28), das 8h às 16h, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Atalaia com uma saúde pública cada vez mais eficiente, preventiva e acessível para todos.