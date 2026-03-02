Atalaia integra iniciativa do TJAL para fortalecer políticas de enfrentamento à violência doméstica.

A Prefeitura de Atalaia participou, nesta segunda-feira (2), no Tribunal de Justiça de Alagoas, da assinatura do programa “Rede Forte, Mulher Protegida”, iniciativa da Coordenadoria da Mulher voltada ao fortalecimento das redes municipais de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Representando o município, a prefeita Ceci destacou a importância da articulação entre os entes públicos para garantir maior efetividade às políticas de enfrentamento à violência de gênero. O programa reconhece a relevância das prefeituras na implementação de ações locais, considerando sua proximidade com as comunidades e com as demandas da população.

A iniciativa tem como objetivo capacitar gestores e servidores municipais, além de representantes da sociedade civil, com foco na aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), no aprimoramento dos fluxos de atendimento e na estruturação das redes de proteção nos municípios.

Continua após a publicidade

O programa está estruturado em três eixos principais: capacitação e formação técnica, articulação e fortalecimento da rede interinstitucional e monitoramento das políticas implementadas. A proposta busca promover maior integração entre Judiciário, Executivo e sociedade civil, assegurando atendimento mais qualificado e coordenado às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Continua após a publicidade

Durante o evento, a prefeita ressaltou que o município já desenvolve ações voltadas à proteção das mulheres e que a adesão ao programa contribui para o aprimoramento contínuo dessas políticas. “A articulação entre os poderes é fundamental para consolidar políticas públicas permanentes e eficazes. O fortalecimento da rede municipal amplia a capacidade de atendimento e garante maior segurança às mulheres”, afirmou.

Em Atalaia, a gestão municipal mantém iniciativas como a Sala Lilás e a atuação da Patrulha Maria da Penha, além da integração com os serviços de assistência social e saúde, compondo a rede local de enfrentamento à violência.

Com a participação no programa “Rede Forte, Mulher Protegida”, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com a estruturação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, por meio da cooperação institucional e da qualificação permanente dos serviços municipais.