Tradição: Bloco Os Praças completou 25 anos animando o Carnaval de Atalaia

A alegria contagiante e a irreverência do Bloco Os Praças marcaram mais uma vez o Carnaval de Atalaia. Nesta última segunda-feira (16), o tradicional bloco, que completou 25 anos de avenida, levou foliões de todas as idades às ruas da cidade em um clima de muita animação e descontração.

A concentração, como acontece todos os anos, foi realizada na Praça do Mapa, local onde surgiu o bloco. De lá, os foliões seguiram pelas principais ruas da cidade, celebrando mais um ano do Bloco Os Praças.

Organizado pelo empresário Nildo Tenório, o Verde Produções, a edição deste ano foi ainda mais especial, contando com trio elétrico comandado pela dupla JÓ & DEYVISSON, que animou o público com um repertório diversificado e repleto de sucessos.

Segundo o organizador, manter viva essa tradição ao longo de tantos anos é motivo de orgulho e gratidão. “São 25 anos levando alegria para as ruas de Atalaia. O Bloco Os Praças nasceu aqui na Praça do Mapa e, desde então, vem crescendo a cada ano. É muito gratificante ver famílias inteiras participando e mantendo viva essa tradição do nosso Carnaval. Nosso objetivo é continuar promovendo momentos de diversão com organização e segurança para todos”, destacou Verde Produções.

Em 2026, Os Praças reafirmou sua importância como um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Atalaia, reunindo gerações e mantendo viva a essência do Carnaval de rua da cidade.