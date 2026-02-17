Grande Arrastão de Carnaval reúne foliões e movimenta Atalaia.

O Grande Arrastão do Carnatalaia 2026, realizado nesta segunda-feira (16), movimentou Atalaia e reuniu uma multidão de foliões no Centro da cidade, consolidando mais um grande momento do Carnaval de rua do município. Famílias, jovens e visitantes ocuparam as ruas em uma celebração marcada por alegria, música e valorização da cultura popular.

O arrastão percorreu as principais vias do Centro, transformando a cidade em um verdadeiro corredor da folia. A animação ficou por conta das atrações Seeway e Val Valverde, que comandaram o cortejo com muito ritmo e repertório carnavalesco, garantindo a energia do público durante todo o percurso.

Para a prefeita Ceci, o Grande Arrastão representa a essência do Carnaval de Atalaia. “O nosso Carnaval é feito nas ruas, com o povo participando e mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. Ver Atalaia cheia, com famílias e foliões celebrando juntos, é a prova de que o Carnatalaia é uma festa que fortalece nossa cultura e nossa identidade”, destacou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o impacto positivo do evento para o município. “O Grande Arrastão movimenta a cidade, fortalece o comércio local e mostra a força do nosso Carnaval de rua. É uma festa democrática, organizada e pensada para todos”, afirmou.

O Grande Arrastão marcou o ponto alto de uma programação que reúne mais de 50 blocos carnavalescos espalhados por bairros, distritos e comunidades ao longo de quatro dias de festa, reforçando a tradição e a diversidade cultural do Carnaval atalaiense.

Carnatalaia continua nesta terça-feira (17)

A folia em Atalaia continua nesta terça-feira (17), com blocos de rua espalhados por diferentes localidades do município, garantindo mais um dia de festa, alegria e participação popular.

A Prefeitura de Atalaia reforça que o Carnatalaia 2026 segue com organização, apoio aos blocos e ações de segurança, assegurando que moradores e visitantes aproveitem o Carnaval com tranquilidade, respeito e valorização da cultura popular.