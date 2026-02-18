24°C 33°C
Atalaia, AL
Carnatalaia 2026 movimenta Atalaia e valoriza o Carnaval de rua

Com blocos nos bairros e Grande Arrastão no Centro, festa consolidou mais uma edição de forte participação popular.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
18/02/2026 às 09h08
Carnatalaia 2026 movimenta Atalaia e valoriza o Carnaval de rua. Foto: Assessoria.

O Carnatalaia 2026 chegou ao fim nesta terça-feira (17) consolidando mais uma edição marcada pela forte participação popular, valorização da cultura local e fortalecimento da tradição do Carnaval de rua em Atalaia. Ao longo dos dias de festa, blocos carnavalescos ocuparam bairros, distritos e comunidades, reunindo foliões de todas as idades em um clima de alegria, integração e identidade cultural.

Um dos momentos mais marcantes da programação foi o Grande Arrastão de Carnaval, realizado na segunda-feira (16), que levou uma multidão às ruas do Centro da cidade e se consolidou como o ponto alto do Carnatalaia 2026. O arrastão reuniu famílias, jovens e visitantes, transformando o Centro de Atalaia em um grande corredor da folia e reafirmando a força do Carnaval popular no município.

A programação contou com mais de 50 blocos espalhados pelo município, promovendo lazer, convivência comunitária e movimentando a economia local. Durante o período carnavalesco, comerciantes, ambulantes e prestadores de serviço registraram aumento no fluxo de pessoas, refletindo o impacto positivo do evento para o comércio e para a geração de renda em Atalaia.

Para a prefeita Ceci, o Carnatalaia reafirma o compromisso da gestão com a cultura popular e com o fortalecimento das tradições. “O Carnaval de Atalaia é feito pelo povo e para o povo. É uma festa que preserva nossa história, valoriza os blocos tradicionais e gera oportunidades para a nossa economia. Encerramos o Carnatalaia 2026 com a certeza de que fortalecemos ainda mais a identidade cultural da nossa cidade”, destacou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a importância do evento para o município. “O Carnatalaia mostrou, mais uma vez, a força do Carnaval de rua em Atalaia. Foi uma festa organizada, segura e democrática, que movimentou o comércio local e levou alegria para diferentes comunidades”, afirmou.

Além do impacto cultural e econômico, o Carnatalaia 2026 reforçou a ocupação dos espaços públicos com atividades culturais, promovendo inclusão, lazer e fortalecimento dos laços comunitários.

A Prefeitura de Atalaia avalia de forma positiva a realização do Carnatalaia 2026 e reforça o compromisso de continuar investindo na valorização da cultura popular, mantendo viva a tradição do Carnaval de rua no município.

