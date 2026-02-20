23°C 35°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo

Bloco conta com o apoio e incentivo da vereadora Lays Melo e de sua mãe, Cida Melo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
20/02/2026 às 16h23
Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo
Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo. Foto: Divulgação.

Pelo segundo ano consecutivo, as ruas do Povoado Olhos D’água foram tomadas por alegria e descontração no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, com o Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0.

Crescendo a cada ano e contando com a participação de um número cada vez maior de foliões, desde 2025 o Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 tem a organização de Neri, Elisângela e Bruno, contando ainda com o apoio e incentivo da vereadora Lays Melo e de sua mãe, Cida Melo.

Na verdade, o bloco nasceu há 14 anos, por iniciativa da própria vereadora Lays Melo e de Cida Melo, sendo, naquela época, realizado inicialmente na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino. Inclusive, a última edição promovida por elas reuniu uma multidão nas ruas do bairro ao som do cantor Galã do Brega.

Continua após a publicidade

 

Prestigiando o bloco ao lado de familiares e amigos, Lays Melo destacou a participação da população que abrilhantou a festa. “Neri, Ely e Bruninho sempre nos procuravam para que o bloco retornasse, só que agora com o objetivo de levá-lo ao Povoado Olhos D’água, para proporcionar um divertimento maior àquela comunidade. Apoiamos a ideia deles e deu super certo, onde em sua segunda edição vem levando muito divertimento aos foliões e movimentando o comércio do povoado”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

“As camisas são vendidas a preços acessíveis para que os moradores possam participar. Esse ano a festa foi completa, com distribuição de picolés, pirulitos e muita resenha, incluindo a competição de dança valendo pix”, completou a vereadora.

Em suas redes sociais, a organização do bloco divulgou uma Nota de Agradecimento. Confira:

“Ainda estamos sem voz, mas com o coração transbordando! O Bloco do Só Vai Quem Chupa este ano não foi apenas um sucesso, foi uma explosão de alegria.

Queremos agradecer imensamente a cada folião que colou com a gente, trouxe seu brilho, sua sede (de folia!) e respeitou todo mundo na avenida. Vocês são a alma desse bloco!

Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que acreditaram mais um ano no bloco e deram o suporte necessário para fazermos o melhor Carnaval de todos os tempos. Sem vocês, o nosso bloco não seria o mesmo!

Ano que vem tem mais. Quem não veio, perdeu. Quem veio... bom, esse sabe que só vai quem chupa mesmo!.

Equipe organizadora”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bloco Os Praças 2026.
25 anos Há 1 dia

Tradição: Bloco Os Praças completou 25 anos animando o Carnaval de Atalaia

Bloco reuniu foliões de todas as idades em desfile pelas principais ruas da cidade.

 Bloco “Oia Nóis aí de Novo” leva alegria e animação às ruas do Povoado Santo Antônio, em Atalaia. Foto: Divulgação.
Carnatalaia 2026 Há 2 dias

Bloco “Oia Nóis aí de Novo” leva alegria e animação às ruas do Povoado Santo Antônio, em Atalaia

Organizado pelo vereador Cicinho Melo, bloco contou com a presença do vice-prefeito Nicollas.

 Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia.
Carnaval 2026 Há 2 dias

Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia

Tradicional bloco arrastou um grande número de foliões pelas ruas do Povoado Ouricuri, encerrando o Carnaval em grande estilo.

 Carnatalaia 2026 movimenta Atalaia e valoriza o Carnaval de rua. Foto: Assessoria.
Carnaval 2026 Há 3 dias

Carnatalaia 2026 movimenta Atalaia e valoriza o Carnaval de rua

Com blocos nos bairros e Grande Arrastão no Centro, festa consolidou mais uma edição de forte participação popular.

 Grande Arrastão de Carnaval reúne foliões e movimenta Atalaia.
Carnatalaia 2026 Há 4 dias

Grande Arrastão de Carnaval reúne foliões e movimenta Atalaia

Evento integrou a programação oficial do Carnatalaia 2026 e movimentou o município.

Atalaia, AL
25°
Parcialmente nublado
Mín. 23° Máx. 35°
26° Sensação
1.37 km/h Vento
92% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h27 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
35° 22°
Segunda
36° 22°
Terça
35° 23°
Quarta
36° 23°
Quinta
33° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Saúde Há 8 horas

Atalaia reforça frota da saúde com a chegada de novas ambulâncias
Carnaval 2026 Há 9 horas

Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo
SISAN Há 10 horas

Atalaia realiza Primeira Conferência do SISAN e fortalece políticas de segurança alimentar no município
25 anos Há 1 dia

Tradição: Bloco Os Praças completou 25 anos animando o Carnaval de Atalaia
Carnatalaia 2026 Há 2 dias

Bloco “Oia Nóis aí de Novo” leva alegria e animação às ruas do Povoado Santo Antônio, em Atalaia

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias