Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo. Foto: Divulgação.

Pelo segundo ano consecutivo, as ruas do Povoado Olhos D’água foram tomadas por alegria e descontração no sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, com o Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0.

Crescendo a cada ano e contando com a participação de um número cada vez maior de foliões, desde 2025 o Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 tem a organização de Neri, Elisângela e Bruno, contando ainda com o apoio e incentivo da vereadora Lays Melo e de sua mãe, Cida Melo.

Na verdade, o bloco nasceu há 14 anos, por iniciativa da própria vereadora Lays Melo e de Cida Melo, sendo, naquela época, realizado inicialmente na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino. Inclusive, a última edição promovida por elas reuniu uma multidão nas ruas do bairro ao som do cantor Galã do Brega.

Prestigiando o bloco ao lado de familiares e amigos, Lays Melo destacou a participação da população que abrilhantou a festa. “Neri, Ely e Bruninho sempre nos procuravam para que o bloco retornasse, só que agora com o objetivo de levá-lo ao Povoado Olhos D’água, para proporcionar um divertimento maior àquela comunidade. Apoiamos a ideia deles e deu super certo, onde em sua segunda edição vem levando muito divertimento aos foliões e movimentando o comércio do povoado”, afirmou.

“As camisas são vendidas a preços acessíveis para que os moradores possam participar. Esse ano a festa foi completa, com distribuição de picolés, pirulitos e muita resenha, incluindo a competição de dança valendo pix”, completou a vereadora.

Em suas redes sociais, a organização do bloco divulgou uma Nota de Agradecimento. Confira:

“Ainda estamos sem voz, mas com o coração transbordando! O Bloco do Só Vai Quem Chupa este ano não foi apenas um sucesso, foi uma explosão de alegria.

Queremos agradecer imensamente a cada folião que colou com a gente, trouxe seu brilho, sua sede (de folia!) e respeitou todo mundo na avenida. Vocês são a alma desse bloco!

Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que acreditaram mais um ano no bloco e deram o suporte necessário para fazermos o melhor Carnaval de todos os tempos. Sem vocês, o nosso bloco não seria o mesmo!

Ano que vem tem mais. Quem não veio, perdeu. Quem veio... bom, esse sabe que só vai quem chupa mesmo!.

Equipe organizadora”.