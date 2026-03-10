Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra

Aluna Júlia Gabriella é uma das classificadas no Daqui pro Mundo e vai participar de intercâmbio na Inglaterra.

A estudante Júlia Gabriella Santos Silva, de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Floriano Peixoto, em Atalaia, está entre os 150 alunos classificados no programa Daqui pro Mundo, do Governo de Alagoas, para participar de um intercâmbio educacional na Inglaterra.

Moradora do Loteamento Paraíso, no bairro José Paulino, a jovem atalaiense terá a oportunidade de vivenciar quatro semanas de imersão cultural e linguística em solo europeu, experiência voltada ao aperfeiçoamento do inglês e ao contato direto com uma nova cultura.

Júlia Gabriella participou do processo seletivo por meio da 4ª Gerência Especial de Educação (GEE), regional da qual o município de Atalaia faz parte. Na seleção, ela conquistou 32 pontos, alcançando a terceira maior nota entre os participantes, em um processo rigoroso que destinou seis vagas para o intercâmbio.

Em publicação nas redes sociais, a Escola Estadual Floriano Peixoto comemorou o resultado da estudante. “Júlia, sua dedicação e esforço cruzaram fronteiras”, destacou a unidade de ensino.

O programa é um dos pilares da gestão estadual para o fortalecimento do bilinguismo e do protagonismo juvenil. Além de custear passagens, hospedagem e documentação (visto e passaporte), o Governo de Alagoas garantirá a cada selecionado uma bolsa estudantil no valor total de R$ 3.600,00, paga em quatro parcelas semanais para custear despesas pessoais no exterior.