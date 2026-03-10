24°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra

Estudante de 16 anos ficou entre os 150 classificados do programa do Governo de Alagoas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/03/2026 às 14h49 Atualizada em 10/03/2026 às 14h56
Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra
Aluna Júlia Gabriella é uma das classificadas no Daqui pro Mundo e vai participar de intercâmbio na Inglaterra.

A estudante Júlia Gabriella Santos Silva, de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Floriano Peixoto, em Atalaia, está entre os 150 alunos classificados no programa Daqui pro Mundo, do Governo de Alagoas, para participar de um intercâmbio educacional na Inglaterra.

Moradora do Loteamento Paraíso, no bairro José Paulino, a jovem atalaiense terá a oportunidade de vivenciar quatro semanas de imersão cultural e linguística em solo europeu, experiência voltada ao aperfeiçoamento do inglês e ao contato direto com uma nova cultura.

Júlia Gabriella participou do processo seletivo por meio da 4ª Gerência Especial de Educação (GEE), regional da qual o município de Atalaia faz parte. Na seleção, ela conquistou 32 pontos, alcançando a terceira maior nota entre os participantes, em um processo rigoroso que destinou seis vagas para o intercâmbio.

Continua após a publicidade

 

Em publicação nas redes sociais, a Escola Estadual Floriano Peixoto comemorou o resultado da estudante. “Júlia, sua dedicação e esforço cruzaram fronteiras”, destacou a unidade de ensino.

Continua após a publicidade

 

O programa é um dos pilares da gestão estadual para o fortalecimento do bilinguismo e do protagonismo juvenil. Além de custear passagens, hospedagem e documentação (visto e passaporte), o Governo de Alagoas garantirá a cada selecionado uma bolsa estudantil no valor total de R$ 3.600,00, paga em quatro parcelas semanais para custear despesas pessoais no exterior.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Alisson Vitor faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.
Destaque Há 1 semana

Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor

Faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.

 Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o brasil em Londres.
Destaque Há 2 semanas

Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o Brasil em Londres

Professor nascido no bairro Girador conquista medalha de ouro pela segunda vez consecutiva e avança para etapa nacional do maior prêmio de Educação Inovadora do país.

 Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro.
OBAFOG Há 4 meses

Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro

Escolas da rede municipal conquistaram 5 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata na competição nacional.

 Gildenor Leite é agraciado com Certificado de Reconhecimento e Medalha comemorativa aos 60 anos da Administração. Foto: Divulgação.
Reconhecimento Há 4 meses

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Homenagem celebra uma trajetória marcada pela ética, pela excelência e pela dedicação ao fortalecimento da profissão e à formação de novos administradores.

 O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Direito Sem Rodeios Há 6 meses

O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Atalaia, AL
31°
Parcialmente nublado
Mín. 24° Máx. 32°
35° Sensação
4.63 km/h Vento
59% Umidade
57% (0.28mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h40 Pôr do sol
Quarta
34° 23°
Quinta
34° 23°
Sexta
35° 23°
Sábado
35° 22°
Domingo
36° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
Daqui pro Mundo! Há 2 horas

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra
Saúde Há 23 horas

Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população
Semana da Mulher Há 1 dia

Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia
Vereadora Presente Há 1 dia

Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho
Inauguração Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia entrega Hospital João Lyra Filho completamente reformado e modernizado

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias