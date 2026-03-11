23°C 33°C
Câmara Municipal de Atalaia
Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca

“Um equipamento pensado para cuidar das pessoas e levar mais qualidade de vida para a nossa população”, destacou a prefeita.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
11/03/2026 às 15h13 Atualizada em 11/03/2026 às 15h21
Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca
Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca.

A prefeita de Atalaia, Ceci, assinou nesta quarta-feira (11) a ordem de serviço para a construção de um complexo esportivo comunitário no Distrito Branca. A assinatura ocorreu ao lado do vice-prefeito Nicollas e marca o início de mais uma obra voltada ao incentivo do esporte e à melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com a gestão municipal, o novo espaço contará com campo de futebol, quadra poliesportiva, pista para caminhada e corrida, área de lazer e parque infantil, oferecendo estrutura para práticas esportivas e momentos de convivência para pessoas de todas as idades.

A proposta do complexo é fortalecer o incentivo ao esporte, promover a integração social e ampliar as opções de lazer para os moradores da comunidade.

A prefeita Ceci comemorou a chegada do novo equipamento público ao Distrito Branca e destacou a importância da obra para a população local.

“Um equipamento pensado para cuidar das pessoas e levar mais qualidade de vida para a nossa população. Seguimos trabalhando para levar mais oportunidades e desenvolvimento para Atalaia”, afirmou a prefeita.

Últimas notícias
Complexo Esportivo Há 58 minutos

Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca
Poder Legislativo Há 5 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 10 de março de 2026
Saúde Há 9 horas

Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração
AL-210 Há 22 horas

Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia
Daqui pro Mundo! Há 1 dia

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra

Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
