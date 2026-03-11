Prefeita Ceci assina ordem de serviço para construção de complexo esportivo no Distrito Branca.

A prefeita de Atalaia, Ceci, assinou nesta quarta-feira (11) a ordem de serviço para a construção de um complexo esportivo comunitário no Distrito Branca. A assinatura ocorreu ao lado do vice-prefeito Nicollas e marca o início de mais uma obra voltada ao incentivo do esporte e à melhoria da qualidade de vida da população.

De acordo com a gestão municipal, o novo espaço contará com campo de futebol, quadra poliesportiva, pista para caminhada e corrida, área de lazer e parque infantil, oferecendo estrutura para práticas esportivas e momentos de convivência para pessoas de todas as idades.

A proposta do complexo é fortalecer o incentivo ao esporte, promover a integração social e ampliar as opções de lazer para os moradores da comunidade.

A prefeita Ceci comemorou a chegada do novo equipamento público ao Distrito Branca e destacou a importância da obra para a população local.

“Um equipamento pensado para cuidar das pessoas e levar mais qualidade de vida para a nossa população. Seguimos trabalhando para levar mais oportunidades e desenvolvimento para Atalaia”, afirmou a prefeita.