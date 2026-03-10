23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia

Requerimento apresentado na Câmara Municipal foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao DER de Alagoas para análise.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/03/2026 às 18h04 Atualizada em 10/03/2026 às 18h14
Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia
Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia.

O vereador Neto Acioli (MDB) apresentou um requerimento (nº 001/2026) solicitando a instalação de uma lombada na rodovia AL-210, nas proximidades do Povoado Olhos D’água. A proposta foi apresentada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada no dia 3 de março.

O parlamentar endereça sua solicitação ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, órgão responsável pela manutenção e sinalização das rodovias estaduais.

Na justificativa, o vereador destacou que a instalação da lombada é uma medida importante para reforçar a segurança na região, especialmente devido ao fluxo constante de veículos que trafegam em alta velocidade pelo trecho.

Continua após a publicidade

 

“É intenso o movimento naquela localidade, inclusive de crianças e idosos, correndo sérios riscos de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos em alta velocidade”, afirmou Neto Acioli.

Continua após a publicidade

 

O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão e agora segue para análise da diretoria do DER de Alagoas, que deverá avaliar a viabilidade da implantação do redutor de velocidade no local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho.
Vereadora Presente Há 2 dias

Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho

Unidade hospitalar passou por modernização completa e foi reinaugurada neste domingo (8), em Atalaia.

 Foto: Divulgação.
Inauguração Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia entrega Hospital João Lyra Filho completamente reformado e modernizado

Obra marca um novo capítulo para a saúde pública do município.

 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).
Poder Legislativo Há 7 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 03 de março de 2026

Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

 Vereador Neto Acioli (MDB).
Indicações Aprovadas Há 7 dias

Vereador Neto Acioli solicita construção de pontos de ônibus e piçarramento de ladeira em Atalaia

Propostas foram apresentadas na sessão desta terça-feira (3) e aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal.

 Vereadora Maria da Comesa (PP).
Mercado Público Há 1 semana

Vereadora Maria da Comesa solicita a revitalização do Mercado Público de Atalaia

Solicitação da vereadora pede união de esforços para garantir um mercado digno para Atalaia.

Atalaia, AL
24°
Parcialmente nublado
Mín. 23° Máx. 33°
25° Sensação
0.71 km/h Vento
93% Umidade
18% (0mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h40 Pôr do sol
Quinta
33° 22°
Sexta
33° 23°
Sábado
34° 23°
Domingo
35° 23°
Segunda
36° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Últimas notícias
AL-210 Há 8 horas

Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia
Daqui pro Mundo! Há 11 horas

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra
Saúde Há 1 dia

Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população
Semana da Mulher Há 2 dias

Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia
Vereadora Presente Há 2 dias

Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias