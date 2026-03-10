Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia.

O vereador Neto Acioli (MDB) apresentou um requerimento (nº 001/2026) solicitando a instalação de uma lombada na rodovia AL-210, nas proximidades do Povoado Olhos D’água. A proposta foi apresentada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada no dia 3 de março.

O parlamentar endereça sua solicitação ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, órgão responsável pela manutenção e sinalização das rodovias estaduais.

Na justificativa, o vereador destacou que a instalação da lombada é uma medida importante para reforçar a segurança na região, especialmente devido ao fluxo constante de veículos que trafegam em alta velocidade pelo trecho.

“É intenso o movimento naquela localidade, inclusive de crianças e idosos, correndo sérios riscos de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos em alta velocidade”, afirmou Neto Acioli.

O requerimento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão e agora segue para análise da diretoria do DER de Alagoas, que deverá avaliar a viabilidade da implantação do redutor de velocidade no local.