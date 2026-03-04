Vereador Neto Acioli solicita construção de pontos de ônibus e piçarramento de ladeira em Atalaia

Na sessão ordinária desta terça-feira (3), o vereador Neto Acioli (MDB) protocolou duas indicações na Câmara Municipal de Atalaia solicitando melhorias voltadas à mobilidade urbana e à infraestrutura do município.

As propostas, direcionadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura, tratam da construção de pontos de ônibus no Povoado Boca da Mata e do piçarramento de via que liga o centro da cidade ao Povoado Olhos D’água.

Pontos de ônibus na Boca da Mata

A Indicação nº 001/2026 solicita a construção de dois pontos de ônibus, sendo um em cada lado da BR-316, para atender os moradores do Povoado Boca da Mata.

De acordo com o parlamentar, a medida visa oferecer mais segurança e conforto aos usuários do transporte complementar, que aguardam às margens da rodovia.

Piçarramento da Ladeira do Sebastião Medeiros

Já a Indicação nº 002/2026 pede o completo piçarramento da Ladeira do Sebastião Medeiros, via que liga o centro de Atalaia ao Povoado Olhos D’água.

Segundo o vereador, a melhoria é necessária principalmente em períodos chuvosos, quando o trecho apresenta dificuldades de tráfego, prejudicando moradores, estudantes e trabalhadores que utilizam a estrada diariamente.

“Essas solicitações atendem a demandas antigas da população. Os pontos de ônibus vão garantir mais segurança para quem depende do transporte coletivo, e o piçarramento da ladeira vai melhorar o acesso ao povoado, trazendo mais dignidade e mobilidade para os moradores”, justificou Neto Acioli.

Postas em discussão e votação, as duas indicações foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão.