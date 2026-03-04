Alfredo Gaspar reforça agricultura familiar em Atalaia com entrega de trator com implementos agrícolas no Povoado Ouricuri.

O deputado federal Alfredo Gaspar tem demonstrado um firme compromisso com os agricultores de Alagoas, traduzindo esse comprometimento em ações concretas que visam fortalecer a agricultura familiar. Por meio emendas parlamentares, Gaspar já destinou um total de 33 tratores e equipamentos agrícolas, além de 6 carretas-tanque-pipa, beneficiando diversas associações e prefeituras alagoanas.

Neste último sábado, 28 de fevereiro, esteve visitando mais uma vez Atalaia, para realizar a entrega de um trator com implementos agrícolas à Associação Vale Campo, no Povoado Ouricuri.

Esse equipamento tem o potencial de transformar o dia a dia dos agricultores da região, facilitando o preparo do solo e otimizando as atividades agrícolas, com impacto direto na renda das famílias envolvidas.

“Agradeço pela parceria de Talvanes, Adriano, Zezinho, da vereadora Janaína, de Célio, do presidente JJ e de Paulistinha, que caminham juntos, acreditam no trabalho e ajudam a transformar compromisso em resultado.

Seguimos trabalhando para garantir mais estrutura, dignidade e oportunidade para o homem e a mulher do campo. Porque quando o campo produz, a cidade cresce junto”, destacou o deputado Alfredo Gaspar.