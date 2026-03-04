23°C 31°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Alfredo Gaspar reforça agricultura familiar em Atalaia com entrega de trator com implementos agrícolas no Povoado Ouricuri

Gaspar já destinou para Alagoas um total de 33 tratores e equipamentos agrícolas, além de 6 carretas-tanque-pipa, beneficiando diversas associações e prefeituras alagoanas.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
04/03/2026 às 21h13
04/03/2026 às 21h13
Alfredo Gaspar reforça agricultura familiar em Atalaia com entrega de trator com implementos agrícolas no Povoado Ouricuri
Alfredo Gaspar reforça agricultura familiar em Atalaia com entrega de trator com implementos agrícolas no Povoado Ouricuri.

O deputado federal Alfredo Gaspar tem demonstrado um firme compromisso com os agricultores de Alagoas, traduzindo esse comprometimento em ações concretas que visam fortalecer a agricultura familiar. Por meio emendas parlamentares, Gaspar já destinou um total de 33 tratores e equipamentos agrícolas, além de 6 carretas-tanque-pipa, beneficiando diversas associações e prefeituras alagoanas.

Neste último sábado, 28 de fevereiro, esteve visitando mais uma vez Atalaia, para realizar a entrega de um trator com implementos agrícolas à Associação Vale Campo, no Povoado Ouricuri.

Esse equipamento tem o potencial de transformar o dia a dia dos agricultores da região, facilitando o preparo do solo e otimizando as atividades agrícolas, com impacto direto na renda das famílias envolvidas.

“Agradeço pela parceria de Talvanes, Adriano, Zezinho, da vereadora Janaína, de Célio, do presidente JJ e de Paulistinha, que caminham juntos, acreditam no trabalho e ajudam a transformar compromisso em resultado.
Seguimos trabalhando para garantir mais estrutura, dignidade e oportunidade para o homem e a mulher do campo. Porque quando o campo produz, a cidade cresce junto”, destacou o deputado Alfredo Gaspar.

