Câmara Municipal de Atalaia
Atalaia inicia Semana da Mulher com curso de maquiagem e programação voltada à autonomia feminina

Programação segue até sexta-feira com ações de qualificação, saúde, defesa pessoal e fortalecimento da independência financeira das mulheres do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fonte: Assessoria
03/03/2026 às 15h47
Atalaia inicia Semana da Mulher com curso de maquiagem e programação voltada à autonomia feminina
Atalaia inicia Semana da Mulher com curso de maquiagem e programação voltada à autonomia feminina.

A Prefeitura de Atalaia deu início, nesta segunda-feira (2), à programação da Semana da Mulher com a aula inaugural do Curso de Técnicas de Maquiagem, realizado em parceria com o Senac. A iniciativa abre oficialmente uma agenda especial dedicada à valorização, à autonomia e ao fortalecimento das mulheres atalaienses.

Mais do que aprender técnicas, o momento simboliza oportunidade de geração de renda, empreendedorismo e independência financeira. A formação busca despertar talentos e ampliar possibilidades no mercado de trabalho, promovendo autoestima e novas perspectivas profissionais.

A prefeita Ceci ressaltou que investir na qualificação feminina é investir no futuro da cidade. “Quando fortalecemos as mulheres, fortalecemos as famílias e toda Atalaia. Autonomia financeira é liberdade, é dignidade. Abrimos essa Semana da Mulher com qualificação porque acreditamos na capacidade e na força de cada mulher do nosso município”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, também enfatizou o impacto social da ação.

“Essa iniciativa vai além do aprendizado técnico. Ela representa oportunidade, autoestima e transformação de vida. Nosso compromisso é criar caminhos para que cada mulher tenha condições de conquistar sua independência”, afirmou.

Programação segue com saúde, informação e proteção

A programação continua na quarta-feira (4), às 19h, com um aulão de dança na Quadra Raimundo Nonato, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o CRAS. A atividade contará com orientações de profissionais de psicologia e nutrição, dentro da temática “Mulher: Nutrição, Força e Equilíbrio”, promovendo saúde física e emocional.

Na quinta-feira (5), às 16h30, na Vila José Paulino, na Praça conhecida como Zé do Pedrinho, será realizado o Aulão de Defesa Pessoal: Muay Thai Feminino Contra o Feminicídio. A programação inclui a dinâmica “Mulher no Centro da Proteção: prevenir o feminicídio é salvar vidas”, reforçando a importância da informação, do autocuidado e da rede de apoio.

Encerrando a agenda, na sexta-feira (6), às 13h, no CRAS, acontece a oficina do Projeto Mãos de Ouro, com a confecção de doces finos, fortalecendo a qualificação e a autonomia financeira das participantes.

Com ações integradas e estratégicas, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovem oportunidade, proteção e protagonismo feminino no município.

