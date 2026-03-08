Prefeitura de Atalaia entrega Hospital João Lyra Filho completamente reformado e modernizado

A Prefeitura de Atalaia entregou, na tarde deste domingo (8), a completa reforma do Hospital Municipal João Lyra Filho. A obra marca um novo capítulo para a saúde pública do município, com a modernização da estrutura e melhores condições de atendimento para a população.

A solenidade de entrega reuniu autoridades, profissionais da saúde e população. Estiveram presentes a prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas, o deputado federal Arthur Lira, acompanhado de seu filho Álvaro Lira, o presidente da Câmara Municipal, vereador Cicinho e demais vereadores, e funcionários da unidade hospitalar.

A reforma contemplou melhorias estruturais e modernização dos espaços, garantindo mais conforto, segurança e qualidade tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam no hospital.

Durante o evento, a prefeita Ceci destacou a importância da obra e afirmou que a entrega do hospital representa um compromisso com a população atalaiense.

“É uma alegria muito grande entregar à população um hospital renovado, mais moderno e preparado para oferecer um atendimento ainda mais digno e de qualidade para nossa gente. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso, porque cuidar das pessoas sempre será a minha missão de vida”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o impacto da reforma para a rede municipal de saúde e destacou o trabalho realizado pela gestão para garantir melhorias no atendimento.

“Essa é uma conquista importante para Atalaia. A reforma do hospital representa mais qualidade no atendimento e mais dignidade para quem precisa dos serviços de saúde. É fruto de muito trabalho e planejamento da gestão municipal”, disse.

Mesmo durante o período das obras, o Hospital João Lyra Filho continuou funcionando e prestando atendimento à população, garantindo que os serviços de saúde não fossem interrompidos.

A entrega da reforma reforça os investimentos da Prefeitura de Atalaia na área da saúde e tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços públicos de maior qualidade.

Confira as entrevistas exclusivas concedidas ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web AtalaiaPop: