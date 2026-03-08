24°C 32°C
Escola Municipal João Cordeiro realiza culminância do projeto Semana da Mulher da EJA

A escola viveu uma semana muito especial, marcada por emoção, reconhecimento e empoderamento feminino.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
08/03/2026 às 12h50
Escola Municipal João Cordeiro realiza culminância do projeto Semana da Mulher da EJA.

A noite desta última sexta-feira (6), foi especial na Escola Municipal João Cordeiro, localizada no Distrito Ouricuri, em Atalaia, com a realização da culminância do projeto Semana da Mulher da EJA. A escola viveu uma semana muito especial, marcada por emoção, reconhecimento e empoderamento feminino, especialmente voltada para as mulheres da turma da EJA.

O referido projeto foi pensado com muito carinho, contando com uma programação especial para valorizar as mulheres fortes e guerreiras da comunidade. Durante a semana, diversas ações foram realizadas, mostrando que a escola também é um espaço de cuidado, acolhimento e transformação.

Entre as ações sociais, teve a participação de microempreendedoras da comunidade de Ouricuri, que compartilharam seus talentos e sua dedicação. Uma delas foi Luciana, cabeleireira da comunidade, que proporcionou momentos de cuidado e autoestima, ajudando muitas mulheres a se sentirem ainda mais felizes e valorizadas com sua beleza.

A culminância do projeto foi marcada por uma roda de conversa muito enriquecedora, que contou com a presença da secretária de Educação, professora Glauciane Veiga e da vereadora Mércia da Saúde, trazendo palavras de incentivo, valorização e reconhecimento para todas as mulheres presentes.

O evento também contou com importantes lideranças da comunidade, como a professora e escritora Claudiane da Silva Soares, conhecida como Cal Silva, além de Débora, liderança do assentamento MST, Taciana do Caldinho, Jusefa, Luciana, entre outras, representando as mulheres empreendedoras da comunidade.

Importante destacar o trabalho e a liderança da coordenação da EJA, que conduziu toda a programação com dedicação, união e compromisso, envolvendo sua equipe com maestria.

Na turma da tarde, os alunos também participaram de momentos muito importantes, com palestras conduzidas pela psicóloga Tauines e pela assistência social. Foram momentos de reflexão e fortalecimento, mostrando às nossas meninas e mulheres que elas podem, que são capazes e que podem ser tudo aquilo que sonharem.

Parabenizamos também a liderança do professor Adriano Marques, juntamente com seu colega Genivaldo, que chegou para somar e fortalecer ainda mais o trabalho da equipe.

Todas as ações realizadas durante o projeto Semana da Mulher contou com o apoio e a presença da direção da escola, representada por Maria Aparecida Teles e Amarildo, que vêm conduzindo a escola com compromisso, apoiando e abraçando seus liderados da melhor forma possível, fortalecendo o trabalho coletivo e o crescimento da comunidade escolar.

Foi uma semana linda, cheia de aprendizado, diálogo, valorização e inspiração para os alunos da EJA e do Ensino Fundamental II.

“Uma verdadeira liderança é aquela que une pessoas, constrói pontes e não cria divisões. E isso foi claramente visto nesta semana tão especial. Parabéns à coordenação, aos professores Adriano Marques e Genivaldo, à direção da escola e a todos que fizeram parte desse momento inesquecível na Escola João Cordeiro”, destacou a professora Cal Silva.

Uma semana que mostrou que quando escola e comunidade caminham juntas, grandes transformações acontecem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
