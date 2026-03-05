Semana da Mulher: palestra na Secretaria de Educação reforça valorização feminina em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quinta-feira (5), uma palestra voltada à valorização e ao fortalecimento da mulher, na sede da Secretaria Municipal de Educação. A atividade integrou a programação especial da Semana da Mulher no município e reuniu servidoras e profissionais da educação em um momento de diálogo, reflexão e troca de experiências.

O encontro abordou temas relacionados ao papel da mulher na sociedade, autoestima, direitos e a importância do cuidado com a saúde física e emocional, reforçando a necessidade de promover espaços de escuta, acolhimento e valorização feminina.

A prefeita Ceci participou da atividade e destacou a importância de momentos como esse para fortalecer o protagonismo das mulheres. “Celebrar o mês da mulher é também refletir sobre conquistas, desafios e sobre o papel fundamental que as mulheres desempenham na sociedade. Na educação, esse protagonismo é ainda mais evidente. São mulheres que educam, acolhem, transformam vidas e ajudam a construir o futuro da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, ressaltou que a iniciativa busca reconhecer e valorizar a presença feminina no ambiente educacional.

“A educação é construída diariamente por muitas mulheres dedicadas, que fazem a diferença na vida dos alunos e das famílias. Esse momento foi pensado para valorizar essas profissionais, promover reflexão e fortalecer ainda mais o papel da mulher dentro da nossa rede de ensino”, destacou.

A programação da Semana da Mulher em Atalaia inclui diversas ações educativas, sociais e culturais, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização feminina, o cuidado com a saúde e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres do município.