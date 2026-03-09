24°C 32°C
Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população

Plataforma digital permite acompanhar consultas, vacinação, resultados de exames e localizar unidades de saúde diretamente pelo celular.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
09/03/2026 às 18h25
Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população
Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população.

A Prefeitura de Atalaia deu mais um passo importante para modernizar e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Durante a solenidade de entrega da reestruturação do Hospital João Lyra Filho, realizada neste domingo (8), foi lançado oficialmente o Conecta Atalaia, novo aplicativo que reúne diversos serviços da rede municipal de saúde em um só lugar.

A plataforma digital permite que os cidadãos acompanhem consultas agendadas, histórico de vacinação, resultados de exames e a localização das unidades de saúde mais próximas, tudo de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular.

O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Para acessar, o usuário precisa apenas informar o CPF e criar uma senha, garantindo mais praticidade no acompanhamento das informações de saúde.

Para a prefeita Ceci, o lançamento do aplicativo representa mais um avanço na modernização dos serviços públicos no município. “Estamos utilizando a tecnologia para aproximar ainda mais a saúde da população. O Conecta Atalaia traz mais praticidade, mais informação e facilita o acesso das pessoas aos serviços da nossa rede de saúde. É mais um passo importante para garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou os benefícios da nova ferramenta para os usuários do sistema público de saúde. “O aplicativo vai facilitar muito o acesso da população às informações de saúde. Com poucos cliques, o cidadão pode acompanhar suas consultas, verificar sua vacinação, acessar resultados de exames e localizar a unidade de saúde mais próxima. É uma ferramenta que traz mais organização, transparência e praticidade para todos”, explicou.

Com o lançamento do Conecta Atalaia, a gestão municipal amplia o uso da tecnologia para fortalecer os serviços públicos, garantindo mais informação, mais agilidade e mais cuidado com a saúde da população.

