Prefeitura de Atalaia inaugura reforma do Hospital João Lyra Filho neste domingo (8).

A Prefeitura de Atalaia inaugura, neste domingo (8), às 14h, a reforma do Hospital João Lyra Filho, localizado no loteamento Santa Inês. A unidade será entregue à população com estrutura modernizada, ambientes requalificados e melhores condições de atendimento, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da rede pública de saúde e o cuidado com os atalaienses.

Mesmo durante o período de obras, o hospital não interrompeu os atendimentos, garantindo assistência contínua à população e mantendo o funcionamento dos serviços essenciais de saúde.

A prefeita Ceci destacou que a reforma representa mais um avanço no fortalecimento da rede municipal de saúde e reafirma o compromisso da gestão com o cuidado das pessoas.

Continua após a publicidade

“Esse hospital faz parte da história de Atalaia e da vida de muitas famílias. Reformar e modernizar essa unidade sempre foi um compromisso da nossa gestão. Mesmo durante a obra, fizemos questão de manter o atendimento funcionando, porque sabemos da importância desse serviço para a população. Agora vamos entregar um hospital mais estruturado, mais digno e preparado para cuidar ainda melhor da nossa gente”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o esforço da gestão para garantir melhorias na saúde pública do município. “Essa é uma conquista importante para Atalaia. A reforma do hospital representa mais qualidade no atendimento e mais dignidade para quem precisa dos serviços de saúde. É fruto de muito trabalho e planejamento da gestão municipal”, destacou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, enfatizou que a modernização da unidade permitirá melhores condições de trabalho para as equipes e mais conforto para os pacientes.

“O Hospital João Lyra Filho nunca deixou de atender a população durante o período de reforma. Agora, com a unidade reestruturada, teremos um ambiente mais adequado, moderno e preparado para oferecer uma assistência ainda mais qualificada aos usuários do SUS”, explicou.

A inauguração marca mais um investimento da Prefeitura de Atalaia na melhoria da rede municipal de saúde e reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso da população a serviços de qualidade.