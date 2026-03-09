24°C 33°C
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho

Unidade hospitalar passou por modernização completa e foi reinaugurada neste domingo (8), em Atalaia.

Phablo Monteiro
09/03/2026
09/03/2026 às 07h03



A vereadora Mércia da Saúde (MDB) destacou a importância da completa reforma do Hospital João Lyra Filho, localizado no bairro José Paulino, em Atalaia. A parlamentar participou, neste domingo (8), da solenidade de inauguração da reforma da única unidade hospitalar do município.

O evento contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, do deputado federal Arthur Lira, de vereadores, secretários municipais e servidores públicos que acompanharam a entrega da obra à população.

Considerada um importante marco para a saúde do município, a unidade foi entregue com estrutura modernizada, ambientes requalificados e melhores condições de atendimento aos pacientes.

Durante a solenidade, Mércia da Saúde ressaltou que a reforma representa um avanço significativo para o fortalecimento da rede municipal de saúde e parabenizou a gestão municipal pelo compromisso com o bem-estar da população.

“Hoje é um dia muito importante para Atalaia. A reforma do Hospital João Lyra Filho representa mais dignidade para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. É uma conquista que fortalece a saúde pública do nosso município e demonstra o compromisso da gestão com o cuidado da nossa população”, destacou a vereadora.

Vereadora mais votada da história de Atalaia, com 1.350 votos, Mércia da Saúde está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Participar desse momento histórico para a saúde do município tem um significado especial para a parlamentar, que construiu sua trajetória marcada pelo compromisso e dedicação em ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde.

Foto: Divulgação.
Inauguração

Prefeitura de Atalaia entrega Hospital João Lyra Filho completamente reformado e modernizado

Obra marca um novo capítulo para a saúde pública do município.

 Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).
Poder Legislativo

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 03 de março de 2026

Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

 Vereador Neto Acioli (MDB).
Indicações Aprovadas

Vereador Neto Acioli solicita construção de pontos de ônibus e piçarramento de ladeira em Atalaia

Propostas foram apresentadas na sessão desta terça-feira (3) e aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal.

 Vereadora Maria da Comesa (PP).
Mercado Público

Vereadora Maria da Comesa solicita a revitalização do Mercado Público de Atalaia

Solicitação da vereadora pede união de esforços para garantir um mercado digno para Atalaia.

 Vereadora Lays Melo (MDB), presidente em exercício.
Poder Legislativo

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 24 de fevereiro de 2026

Presidente em exercício, vereadora Lays Melo (MDB).

