Vereadora Mércia da Saúde destaca importância da grande reforma realizada no Hospital João Lyra Filho.

A vereadora Mércia da Saúde (MDB) destacou a importância da completa reforma do Hospital João Lyra Filho, localizado no bairro José Paulino, em Atalaia. A parlamentar participou, neste domingo (8), da solenidade de inauguração da reforma da única unidade hospitalar do município.

O evento contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, do deputado federal Arthur Lira, de vereadores, secretários municipais e servidores públicos que acompanharam a entrega da obra à população.

Considerada um importante marco para a saúde do município, a unidade foi entregue com estrutura modernizada, ambientes requalificados e melhores condições de atendimento aos pacientes.

Durante a solenidade, Mércia da Saúde ressaltou que a reforma representa um avanço significativo para o fortalecimento da rede municipal de saúde e parabenizou a gestão municipal pelo compromisso com o bem-estar da população.

“Hoje é um dia muito importante para Atalaia. A reforma do Hospital João Lyra Filho representa mais dignidade para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. É uma conquista que fortalece a saúde pública do nosso município e demonstra o compromisso da gestão com o cuidado da nossa população”, destacou a vereadora.

Vereadora mais votada da história de Atalaia, com 1.350 votos, Mércia da Saúde está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Participar desse momento histórico para a saúde do município tem um significado especial para a parlamentar, que construiu sua trajetória marcada pelo compromisso e dedicação em ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde.