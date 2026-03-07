24°C 32°C

Atalaiense vence na estreia da Série A do Campeonato Alagoano de Fut7 com gol no último segundo

Equipe de Atalaia bate o RDM por 2 a 1 na Arena Ouro Preto, em Maceió, e começa a competição com vitória emocionante.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
07/03/2026 às 22h57 Atualizada em 07/03/2026 às 23h10
O Atalaiense Sport Club começou com vitória sua participação na Série A do Campeonato Alagoano de Fut7. Representando o município de Atalaia na principal competição da modalidade no estado, a equipe venceu o RDM por 2 a 1 na noite deste sábado (7), em partida disputada na Arena Ouro Preto, em Maceió.

A vitória veio de forma emocionante. Após um primeiro tempo equilibrado, o Atalaiense abriu o placar na segunda etapa com gol de Rodolfo. O RDM conseguiu empatar já nos acréscimos e a partida parecia se encaminhar para o empate.

No entanto, no último segundo do jogo, Davi Soares apareceu para marcar o gol da vitória do time atalaiense na estreia da competição.

O grande destaque da partida foi o goleiro Davi, que fez diversas defesas importantes ao longo do confronto e acabou sendo eleito o Craque do Jogo.

O Atalaiense integra o Grupo A da competição, ao lado de Guarani, Ouro Gol, Atlético Alagoano, Deportivo, A Ouro Preto, Alto Sport e Motivação. Na primeira fase do campeonato, a equipe enfrenta os clubes do Grupo B, formado por CSA Fut7, Cruzeiro, Traipu, Audax Matriz, Flamengo AL, Arena Serraria, Pilar E.C. e o próprio RDM.

De acordo com o regulamento da competição, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase do campeonato.

Com o resultado positivo na estreia, o Atalaiense ganha confiança para seguir na disputa em busca da classificação para as fases decisivas do grupo de elite Campeonato Alagoano de Fut7.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
