Em parceria com o IAFC, Esporte Clube Vitória realiza avaliação técnica para jovens atletas em Atalaia.

O Esporte Clube Vitória realizou neste sábado (7), uma avaliação técnica em parceria com o Independente Atalaia Futebol Clube (IAFC) e o educador físico Júnior Balino. A atividade foi voltada para crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos e aconteceu no Campo da Comesa, em Atalaia.

A iniciativa representou uma grande oportunidade para jovens que sonham em seguir carreira no futebol profissional. Durante a avaliação, os participantes tiveram seus desempenhos observados atentamente pelo educador físico Leandro Fernandes, observador técnico do clube rubro-negro baiano.

Entre os jovens atletas avaliados, o atleta Matheus se destacou e chamou bastante a atenção do observador técnica, sendo aprovado na avaliação.

A pedido do observador do Vitória, Matheus passará a integrar neste momento a equipe Sub-17 do Independente Atalaia. No mês de junho, ele terá a oportunidade de viajar para a Bahia, onde participará de uma segunda fase da avaliação junto ao clube.

Oportunidades como essa comprova mais uma vez o grande trabalho que vem sendo realizado pelo Independente Atalaia com categorias de base. O projeto, iniciado em 2021, conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e da Secretaria Municipal de Esporte.