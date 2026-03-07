Em nota, Sindicato cobra da BRK implementação de medidas que garantam mais segurança para seus empregados

Na última quarta-feira (4), o Sindicato dos Urbanistas de Alagoas emitiu nota em seu site oficial, manifestando solidariedade aos trabalhadores da BRK, que um dia antes foram brutalmente atacados por um morador de Atalaia, durante o exercício de suas atividades profissionais.

“Os trabalhadores foram agredidos com um facão, sofreram ferimentos graves e precisaram receber vários pontos no hospital. Trata-se de um episódio inadmissível de violência contra profissionais que estavam cumprindo sua função, prestando um serviço essencial à população”.

O Sindicato informou que repudia veementemente qualquer forma de agressão contra trabalhadores e reafirma que a integridade física e psicológica dos Urbanitários deve ser prioridade absoluta. “Nenhum trabalhador pode estar exposto a riscos dessa natureza no desempenho de suas atividades”, destaca a nota.

Diante da gravidade dos fatos, o Sindicato cobrou da BRK a adoção imediata de providências para a apuração rigorosa do ocorrido, bem como a implementação de medidas concretas que garantam mais segurança para seus empregados em campo. “É fundamental que a empresa reavalie protocolos de atuação, segurança e acompanhamento em áreas de risco”.

“O Sindicato também exige que a BRK assegure total apoio aos trabalhadores feridos, garantindo acompanhamento médico adequado, suporte psicológico e todas as condições necessárias para sua plena recuperação física e emocional”, ressalta o Sindicato dos Urbanitários de Alagoas.

Ofício já foi encaminhado para a empresa com todas essas cobranças.

“Seguiremos acompanhando o caso de perto e não mediremos esforços para defender os direitos, a segurança e a dignidade dos trabalhadores. Toda solidariedade aos companheiros atingidos. Violência contra trabalhador não será tolerada”, completa a nota divulgada.