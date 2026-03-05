O 135º aniversário da elevação de Atalaia a categoria de cidade

Os trilhos da Alagoas Railway, iniciado em 3 de dezembro de 1884, com um ramal férreo até União, necessitava de novos rumos e, com isso, o Governo de Alagoas contrata a construção de um novo ramal, que partindo de Rio Largo até Viçosa, atravessaria Atalaia. Com isso, os trilhos avançavam por terras atalaienses, tendo como consequência o incentivo ao progresso em um município predominante agrário, mas muito desanimado pelos constantes conflitos do qual foi palco durante aquele século XIX.

“O centro urbano da Vila, anteriormente em decadência devido aos constantes conflitos que marcaram todo o século XIX, testemunhava agora o reparo dos antigos prédios em ruínas e um crescimento populacional notável”, destaco no meu livro “Minha Atalaia das Alagoas (2024), na página 264.

Mas, quem melhor registra este acontecimento memorável, é o ilustre historiador Aminadab Valente, autor do livro “Atalaia, Sua História – 1952”. “O serviço do tráfego não fora iniciado, contudo se ouvia o silvar das locomotivas no assentamento continuado dos trilhos”.

Continua após a publicidade

Os atalaienses sentiam fortemente esse movimento renovador para o comércio e não demoraram em convidar o Governador Dr. Manoel de Araújo Goes, para visitar a antiga Vila, a quarta a surgir em Alagoas.

Continua após a publicidade

O dia 5 de março foi a data escolhida pelo Governador, para visitar Atalaia. O comboio chega de trem ao município em um trecho que já havia sido concluindo, marcando assim, a inauguração do ramal de Atalaia.

No Paço da Intendência, localizado na Rua de Cima, o Intendente Francisco Guilherme de Farias Bittencourt promove uma festa condigna, com farto banquete. Antes, deixou as ruas da Vila alinhadas para recepcionar a ilustre autoridade.

O Governador Dr. Manoel de Araújo Goes é recepcionado pelo Intendente Francisco Bittencourt, pelos demais membros do Conselho de Intendência, pelo Padre João da Costa Bossuet e seu coadjutor, pelo Juiz de Direito Dr. Dário Cavalcante, pelo Juiz Municipal, Dr. Eutiquio de Carvalho Gama, pelo Promotor Público Dr. Manoel Lopes Ferreira Pinto, demais autoridades, comerciantes e o povo atalaiense que, com vivas aclamações, recepcionaram o ilustre visitante.

Além dos agradecimentos pelo progresso que chegava, os atalaienses aproveitaram a oportunidade para manifestar a adesão do município a República, proclamada há menos de dois anos, em 15 de novembro 1889.

Após receber homenagens no Paço da Intendência Municipal, o Governador Dr. Manoel de Araújo Goes faz visitas aos demais prédios públicos e a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas.

Durante o banquete, coube ao promotor Dr. Manoel Lopes Ferreira Pinto, ser o orador responsável, em nome do povo atalaiense, pela saudação e agradecimentos. Tecendo palavras de vibrações e de esperanças, faz um justo pedido ao Governador.

“O pedido é simples que faço em nome do povo de Atalaia, e resumo nas seguintes palavras: O povo de Atalaia solicita ao Dr. Governador do Estado a elevação da antiga Vila a categoria de Cidade”, solicitou.

Após suas palavras, com todos de pé, uma vibrante e muito acalorada salva de palmas se fez ouvir. Era a confirmação unanime daquela solicitação.

De pé, o Governador se mostrou emocionado pela acalorada manifestação dirigida a sua pessoa e a seu Governo. “Manifesto o meu profundo agradecimento e quero demonstrar isso, fazendo cumprir a solicitação do povo de Atalaia”.

Para marcar aquela data, o Decreto nº 88, que elevou Atalaia à categoria de cidade, foi assinado com a mesma data da solicitação: 5 de março de 1891. Tão importante foi este acontecimento, que o ano em que ocorreu faz parte do Brasão oficial do município.

O Dr. Manoel Lopes Ferreira Pinto, era o promotor público na época da elevação de Atalaia à categoria de Vila.