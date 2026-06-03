Copervales inicia nova turma do programa de jovens aprendizes com foco em formação profissional.

A Copervales está iniciando uma nova etapa do seu programa de Jovens Aprendizes, ofertando a 55 jovens da região, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com formação teórica e prática em uma das maiores cooperativas do estado.

A iniciativa reforça mais uma vez o compromisso da Copervales com o futuro da nossa região e com o desenvolvimento de promissores talentos.

Agora, esses jovens começam uma trajetória de muito aprendizado, crescimento e novas oportunidades nas áreas da Industrial e Administrativa.

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Para que essas ações sejam concretizadas, a Copervales conta com a parceria estratégica do Sescoop, Senac e Senai.

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Para muitos deles, este é o primeiro passo no mercado de trabalho. Mais do que experiência profissional, é a chance de construir grandes sonhos, desenvolver novas habilidades e acreditar em um futuro ainda melhor.

Na área industrial, os aprendizes participarão de uma formação profissionalizante preparada para os desafios e inovações do setor sucroenergético.

Já na área administrativa, os jovens terão o privilégio de vivenciar e aprender as operacionalidades organizacionais do segmento.

O aprendizado vira carreira

A Copervales carrega a tradição de efetivar talentos que começam sua trajetória como aprendizes.

“Criamos oportunidades reais de crescimento dentro da empresa. Investir em pessoas é acreditar no potencial que transforma comunidades inteiras”, destaca a indústria.