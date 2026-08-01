20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador João Severo inaugura Instituto Social no Distrito Branca, em Atalaia

A expectativa é que o Instituto João Severo amplie em até 80% o trabalho social já desenvolvido pelo parlamentar no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
01/08/2026 às 21h13 Atualizada em 01/08/2026 às 21h18
Vereador João Severo inaugura Instituto Social no Distrito Branca, em Atalaia
Vereador João Severo inaugura Instituto Social no Distrito Branca, em Atalaia.

Um importante capítulo na transformação social das famílias atalaienses foi escrito na tarde deste sábado (1º), no Distrito Branca, em Atalaia. É que foi inaugurada a sede do Instituto João Severo, um espaço que nasce com a proposta de ampliar o atendimento social e fortalecer ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Idealizado pelo vereador João Severo, o instituto conta com uma estrutura moderna e preparada para atender, de forma totalmente voluntária e gratuita, as famílias da região. A principal área de atuação será a saúde, mas o espaço também oferecerá atividades nas áreas social, educacional, cultural e esportiva.

Com grande presença da população, a solenidade de inauguração reuniu também autoridades políticas, entre elas a deputada estadual Cibele Moura e o deputado federal Luciano Amaral, parceiros do vereador e apoiadores da iniciativa.

Continua após a publicidade

 

Durante o evento, Cibele Moura destacou o compromisso de João Severo com a população. “João Severo é vereador de primeiro mandato, mas um vereador aguerrido, que trabalha e vem cumprindo sua promessa. Estivemos aqui pedindo voto para ele, e ele dizia que, se tivesse a oportunidade, mostraria como um vereador trabalha. Hoje vemos isso na prática. Eu, junto com o deputado Luciano Amaral, estamos aqui para reforçar nosso compromisso de que vamos ajudar o Instituto a funcionar e atender ainda mais pessoas.”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

Já o deputado federal Luciano Amaral ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento das ações sociais realizadas pelo vereador no município. “Esse instituto representa um avanço significativo no atendimento à população, especialmente na área da saúde. João Severo tem feito um mandato atuante, sempre atento às necessidades das pessoas. Com o instituto, haverá mais estrutura para receber recursos e ampliar ainda mais esse trabalho que já vem sendo desenvolvido com tanta dedicação”, destacou.

Considerado um dos nomes de maior destaque na atual legislatura da Câmara Municipal de Atalaia, João Severo celebrou a inauguração e reforçou o compromisso de ampliar suas ações. 

“O Instituto estará à disposição de toda a população que dele precisar. Através dele, vamos fortalecer ainda mais o nosso trabalho, alcançando mais pessoas e oferecendo uma assistência social de qualidade, aproximando os cidadãos de seus direitos, especialmente na área da saúde. Não caminhamos sozinhos, e agradeço aos deputados Cibele Moura e Luciano Amaral, que são grandes parceiros nessa missão”, afirmou o vereador.

Com a nova estrutura, a expectativa é que o Instituto João Severo aumente em 80% o alcance das ações sociais já realizadas no município, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

Confira logo abaixo as entrevistas na íntegra, conduzidas pelo radialista Adaias Ferraz, para o Atalaia Pop:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caso envolvendo tabeliã de Atalaia entra na fase final na Corregedoria.
CGJ Alagoas Há 15 horas

Caso envolvendo tabeliã de Atalaia entra na fase final na Corregedoria

Processo apura suposta violação das prerrogativas de uma advogada durante atendimento em cartório

 Vereador Neto Acioli e deputado federal Nivaldo Albuquerque em visita ao bairro Girador, em Atalaia.
Girador Há 6 dias

Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia

Objetivo é solucionar alagamentos no bairro Girador, que nos últimos anos tem afetado os moradores.

 Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança.
Copervales Há 6 dias

Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança

Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) prepara equipes para agir em situações de emergência.

Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia.
Inauguração Há 6 dias

Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia

“Um espaço criado para servir, acolher e promover ações que farão a diferença na vida da nossa comunidade”, afirmou o vereador.

 Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes.
Selo UNICEF Há 1 semana

Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes

Município esteve representado em evento realizado no Tribunal de Contas de Alagoas, em Maceió, com foco na equidade étnico-racial nas políticas públicas.

Atalaia, AL
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.05 km/h Vento
80% Umidade
100% (2.16mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
17h21 Pôr do sol
Terça
27° 19°
Quarta
26° 19°
Quinta
28° 19°
Sexta
27° 19°
Sábado
27° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
João Severo
Francisco Batinga
Últimas notícias
Candidata Há 8 horas

Ceci oficializa candidatura a deputada estadual em convenção realizada em Maceió
CGJ Alagoas Há 15 horas

Caso envolvendo tabeliã de Atalaia entra na fase final na Corregedoria
Coluna Há 15 horas

CONTRATO DE COMPRA E VENDA: VALE A PENA? | Por Thyago Pereira
Sub-20 Há 1 dia

Independente Atalaia empata fora de casa e soma ponto importante no Alagoano Sub-20 A1
Inauguração Há 1 dia

Vereador João Severo inaugura Instituto Social no Distrito Branca, em Atalaia

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira CONTRATO DE COMPRA E VENDA: VALE A PENA? | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7081 (02/08/26)
14
22
28
40
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3751 (02/08/26)
01
02
04
07
08
09
11
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2957 (31/07/26)
00
01
09
10
12
13
18
25
35
37
38
46
54
72
79
80
82
83
84
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2990 (31/07/26)
11
13
14
25
35
38
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias