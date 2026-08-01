Vereador João Severo inaugura Instituto Social no Distrito Branca, em Atalaia.

Um importante capítulo na transformação social das famílias atalaienses foi escrito na tarde deste sábado (1º), no Distrito Branca, em Atalaia. É que foi inaugurada a sede do Instituto João Severo, um espaço que nasce com a proposta de ampliar o atendimento social e fortalecer ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Idealizado pelo vereador João Severo, o instituto conta com uma estrutura moderna e preparada para atender, de forma totalmente voluntária e gratuita, as famílias da região. A principal área de atuação será a saúde, mas o espaço também oferecerá atividades nas áreas social, educacional, cultural e esportiva.

Com grande presença da população, a solenidade de inauguração reuniu também autoridades políticas, entre elas a deputada estadual Cibele Moura e o deputado federal Luciano Amaral, parceiros do vereador e apoiadores da iniciativa.

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Durante o evento, Cibele Moura destacou o compromisso de João Severo com a população. “João Severo é vereador de primeiro mandato, mas um vereador aguerrido, que trabalha e vem cumprindo sua promessa. Estivemos aqui pedindo voto para ele, e ele dizia que, se tivesse a oportunidade, mostraria como um vereador trabalha. Hoje vemos isso na prática. Eu, junto com o deputado Luciano Amaral, estamos aqui para reforçar nosso compromisso de que vamos ajudar o Instituto a funcionar e atender ainda mais pessoas.”, afirmou.

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Já o deputado federal Luciano Amaral ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento das ações sociais realizadas pelo vereador no município. “Esse instituto representa um avanço significativo no atendimento à população, especialmente na área da saúde. João Severo tem feito um mandato atuante, sempre atento às necessidades das pessoas. Com o instituto, haverá mais estrutura para receber recursos e ampliar ainda mais esse trabalho que já vem sendo desenvolvido com tanta dedicação”, destacou.

Considerado um dos nomes de maior destaque na atual legislatura da Câmara Municipal de Atalaia, João Severo celebrou a inauguração e reforçou o compromisso de ampliar suas ações.

“O Instituto estará à disposição de toda a população que dele precisar. Através dele, vamos fortalecer ainda mais o nosso trabalho, alcançando mais pessoas e oferecendo uma assistência social de qualidade, aproximando os cidadãos de seus direitos, especialmente na área da saúde. Não caminhamos sozinhos, e agradeço aos deputados Cibele Moura e Luciano Amaral, que são grandes parceiros nessa missão”, afirmou o vereador.

Com a nova estrutura, a expectativa é que o Instituto João Severo aumente em 80% o alcance das ações sociais já realizadas no município, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

Confira logo abaixo as entrevistas na íntegra, conduzidas pelo radialista Adaias Ferraz, para o Atalaia Pop: