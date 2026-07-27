Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia.

O vereador João Severo (PP) inaugura neste próximo sábado (1º), o Instituto João Severo, com sede no Distrito Branca, em Atalaia (AL). A iniciativa marca a ampliação das ações já desenvolvidas pelo parlamentar antes e durante o mandato.

Segundo o vereador, o espaço foi estruturado para concentrar atividades nas áreas social, cultural, esportiva e, sobretudo, de saúde, que é uma das principais frentes de sua atuação junto à comunidade.

“É um espaço criado para servir, acolher e promover ações que farão a diferença na vida da nossa comunidade”, afirmou.

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A inauguração é aberta ao público, e o vereador João Severo convida moradores do Distrito Branca e de outras localidades do município a participarem da cerimônia.

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Inauguração do Instituto João Severo

📅 Data: 01 de agosto de 2026

🗺️ Distrito Branca, Atalaia-AL.

🕞 Horário: 15h30