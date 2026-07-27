Após 10 dias e 634 km de pedal, Professor Lesso chega a Santiago de Compostela, na Espanha

Após dez dias de viagem e 634 quilômetros percorridos de bicicleta, o atalaiense Lesso Benedito dos Santos, conhecido como Professor Lesso, chegou neste sábado (25) a Santiago de Compostela, na Espanha. O trajeto teve início em Lisboa, capital de Portugal, no último dia 16 de julho.

Lesso fez o percurso acompanhado do genro, André Simões. Ao final da jornada, ambos foram recepcionados por familiares na cidade espanhola, destino tradicional de peregrinos de diferentes partes do mundo.

O percurso integra uma das rotas mais conhecidas de peregrinação da Europa e reúne trechos com diferentes níveis de dificuldade, incluindo longas distâncias, variações de relevo e mudanças nas condições climáticas. Ao longo do caminho, os dois passaram por cidades históricas e paisagens associadas ao chamado Caminho de Santiago.

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Segundo o professor, a conclusão do trajeto representa a realização de um objetivo pessoal. “É a realização de um sonho, a prova de que a persistência nos leva cada vez mais longe. Obrigado a todos que acompanharam, incentivaram e torceram por mim durante essa caminhada sobre duas rodas. Essa conquista também é de vocês”, afirmou.