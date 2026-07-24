Atuais campeões, Hiltinho e Franklin representam o Brasil no Mundial de Futevôlei 2026

A dupla alagoana formada pelo atalaiense Hiltinho e o maceioense Franklin vai representar mais uma vez o Brasil no Mundial de Futevôlei 2026. A competição acontece entre os dias 24 e 26 de julho, em Juan-les-Pins, na região de Antibes, no sul da França.

Atuais campeões do torneio, os brasileiros chegam à disputa como uma das principais forças da modalidade. Com trajetórias vitoriosas, os dois atletas acumulam números expressivos: Hiltinho soma 11 títulos mundiais na carreira, enquanto Franklin possui oito conquistas.

Representando o Brasil 1, a dupla terá pela frente, na fase inicial, adversários da Áustria, da França e do Paraguai, em busca de mais uma campanha de destaque no cenário internacional.

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Orgulho de Atalaia, de Alagoas e do Brasil, Hiltinho Melo é reconhecido pelo talento, carisma e dedicação dentro das quadras de areia. Aos 35 anos, ele segue como uma das maiores referências do futevôlei mundial.

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Além dos títulos mundiais, o atleta atalaiense acumula mais de 30 conquistas em campeonatos nacionais, é bicampeão sul-americano e já foi eleito duas vezes o melhor jogador de futevôlei do mundo, em 2019 e 2021.