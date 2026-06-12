20°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Imagem: Internet
12/06/2026 às 19h00 Atualizada em 12/06/2026 às 19h18
O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros.

A recente decisão da Suprema Corte de Cassação da Itália que anulou a extradição de Carla Zambelli provocou intensa repercussão jurídica e política no Brasil e no exterior (G1, 2026a; AGÊNCIA BRASIL, 2026a). Como advogado, entendo que o debate não deve ser reduzido à figura da ex-deputada nem às paixões ideológicas que normalmente cercam casos de grande exposição pública.

O verdadeiro tema jurídico é outro: a convivência entre soberania nacional, cooperação internacional e garantia de um julgamento imparcial.

O Brasil é um Estado soberano, conforme estabelece o artigo 1º, inciso I, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). A soberania constitui um dos fundamentos da República e exige respeito às decisões produzidas por suas instituições legítimas. Em razão disso, pedidos de extradição formulados pelo Estado brasileiro devem ser analisados com seriedade pelos países com os quais mantém relações de cooperação jurídica.

Continua após a publicidade

 

Entretanto, a própria Constituição Federal assegura que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, garantindo o contraditório, a ampla defesa e o julgamento por autoridade competente e imparcial (BRASIL, 1988). Não existe incompatibilidade entre defender a soberania nacional e exigir a observância das garantias fundamentais. Na realidade, uma depende da outra. Quanto mais forte for o compromisso de um país com o devido processo legal, maior será a credibilidade de suas decisões perante a comunidade internacional.

Continua após a publicidade

 

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a Corte de Cassação italiana teria identificado questionamentos relacionados à imparcialidade do procedimento que fundamentou o pedido de extradição (PODER360, 2026; R7, 2026). Caso essa tenha sido efetivamente a razão determinante da decisão, o debate merece ser enfrentado com maturidade institucional, sem paixões políticas e sem ataques pessoais.

A imparcialidade judicial não é um privilégio do acusado. Trata-se de uma garantia da própria sociedade. A legitimidade de qualquer condenação depende não apenas da correção do resultado, mas também da confiança pública no procedimento adotado para alcançá-lo. Afinal, a Justiça não deve apenas ser imparcial; deve também aparentar imparcialidade perante aqueles que se submetem às suas decisões.

Isso não significa afirmar que a Justiça brasileira seja ilegítima ou incapaz de julgar casos complexos. Ao contrário. O Poder Judiciário brasileiro é instituição essencial ao Estado Democrático de Direito e exerce papel indispensável na proteção da ordem constitucional. Contudo, exatamente por sua relevância, suas decisões também estão sujeitas ao escrutínio jurídico e ao debate técnico, especialmente quando produzem efeitos internacionais.

Veículos internacionais destacaram que a controvérsia ultrapassou a situação individual da ex-deputada e passou a envolver discussões relacionadas às garantias processuais e aos limites da cooperação jurídica internacional (DW, 2026; BBC NEWS BRASIL, 2026). O caso revela uma realidade cada vez mais presente no mundo contemporâneo: decisões nacionais podem ser examinadas por tribunais estrangeiros quando servem de fundamento para mecanismos de cooperação internacional. Nesses casos, a análise sobre direitos fundamentais deixa de ser uma questão exclusivamente doméstica e passa a integrar o diálogo entre diferentes sistemas jurídicos.

Minha posição é simples. Devemos defender a soberania do Brasil, respeitar as instituições republicanas e combater qualquer tentativa de enfraquecimento da Justiça. Contudo, devemos igualmente defender o devido processo legal e a imparcialidade judicial, pois são esses princípios que conferem legitimidade às decisões estatais.

A discussão não deve ser sobre Carla Zambelli. Pessoas passam. Instituições permanecem. O verdadeiro desafio consiste em preservar simultaneamente a soberania nacional, a autoridade das decisões judiciais e as garantias fundamentais que sustentam o Estado Democrático de Direito. Quando uma dessas bases é enfraquecida, todos perdem. Quando elas caminham juntas, fortalece-se a Justiça e fortalece-se a própria República.

A Justiça forte não é aquela que apenas pune. É aquela que pune observando rigorosamente as garantias que a própria Constituição estabelece. Quando a legalidade, a imparcialidade e a soberania caminham juntas, fortalece-se não apenas uma decisão judicial, mas o próprio Estado Democrático de Direito.

Afinal, a credibilidade de uma condenação decorre apenas do resultado alcançado ou também da confiança que a sociedade deposita no caminho percorrido para alcançá-lo?

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes.
Direito Sem Rodeios Há 2 meses

A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Imagem: Internet.
Direito Sem Rodeios Há 5 meses

Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Imagem: Internet
Direito Sem Rodeios Há 6 meses

Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Imagem Ilustrativa.
Direito Sem Rodeios Há 7 meses

Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Foto: internet
Direito Sem Rodeios Há 8 meses

Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios
Anderson Barros é Doutorando em Ciências Jurídicas pela Veni Chreator Christian University (VCCU); Mestre em Administração Pública pelo Instituto Politécnico da Guarda - Portugal; Pós-graduado em Advocacia Cível pela Fundação Escola Superior do Ministério Público - RS; Pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Guanabi - SE; Pós-graduado em Direito Administrativo, Constitucional e Tributário pelo CESMAC - AL; Pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Cruzeiro do Sul - SP; Pós-graduando em Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica pela PUC Campinas/SP e PUC/PR. Advogado (OAB/AL 12.803), Sócio-fundador e Presidente do Escritório Anderson Barros Advogados. Campo de estudos atual voltado ao Direito no âmbito do metaverso e inteligência artificial.
Ver notícias
Atalaia, AL
20°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 28°
21° Sensação
0.63 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
17h11 Pôr do sol
Sábado
29° 20°
Domingo
30° 20°
Segunda
28° 21°
Terça
29° 20°
Quarta
30° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
João Severo
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Direito Sem Rodeios Há 4 horas

O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Festival do Pitu Há 6 horas

Ceci celebra o São João de Atalaia e reforça compromisso com a valorização da cultura
Festival do Pitu Há 10 horas

Prefeito Nicollas prestigia abertura do Festival do Pitu e destaca importância do evento para o município

Cultura Há 13 horas

Festival do Pitu 2026 continua nesta sexta-feira (12) com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas
Saúde Há 14 horas

Atalaia passa a ofertar Implanon gratuitamente pelo SUS

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7048 (11/06/26)
09
25
34
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3708 (11/06/26)
01
02
04
05
06
08
09
12
16
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2935 (10/06/26)
06
09
15
18
29
36
40
51
54
60
73
75
76
77
79
88
89
90
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2968 (10/06/26)
15
21
41
44
45
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias