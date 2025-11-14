20°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
14/11/2025 às 19h05
Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Imagem Ilustrativa.

Uma decisão recente da Justiça do Trabalho chamou a atenção ao proibir que uma empresa obrigasse suas funcionárias a trabalharem com roupas justas e mostrando a barriga em um posto de gasolina. A situação, que para muitos pode parecer comum ou até parte do “padrão da empresa”, gerou questionamentos sérios sobre até onde o empregador pode ir na escolha do uniforme, especialmente quando se trata do corpo feminino.

No caso, a empresa entregava como uniforme peças do tipo calça colada (legging) e camiseta curta (cropped), que deixavam parte do abdômen das funcionárias à mostra. A exigência gerou desconforto, constrangimento e até situações de assédio relatadas pelo sindicato da categoria, que entrou com ação na Justiça pedindo a suspensão dessa prática.

Ao analisar o pedido, a juíza entendeu que a escolha desse tipo de vestuário violava a dignidade das trabalhadoras. Ela destacou que o ambiente de trabalho em postos de gasolina é público, com intensa circulação de pessoas, muitas vezes em sua maioria homens, o que agrava o desconforto causado por roupas que expõem partes do corpo.

Continua após a publicidade

 

Segundo a decisão, mesmo que a convenção da categoria fale sobre o fornecimento de uniformes, ela não autoriza que essas peças sejam escolhidas sem critério. A lei exige que o ambiente de trabalho seja seguro, respeitoso e sem exposição desnecessária ao constrangimento. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, enquanto o artigo 7º, inciso XXII, assegura a obrigação de o empregador manter um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Continua após a publicidade

 

Além disso, a decisão considerou um documento oficial chamado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os juízes a observarem práticas que reforcem desigualdades entre homens e mulheres. A imposição de roupas que sexualizem o corpo feminino no trabalho entra nessa categoria.

A Justiça, então, determinou que a empresa pare imediatamente de fornecer e exigir o uso das roupas curtas e coladas. Também deu o prazo de cinco dias para entregar novas peças, como calças de corte reto e camisetas de comprimento normal. Caso a ordem não seja cumprida, a multa será de R$ 500 por dia para cada funcionária que continuar usando o uniforme antigo.

Essa decisão reforça que o respeito no ambiente de trabalho não se limita ao salário ou às tarefas, mas também passa por detalhes como o uniforme. A mulher não deve ser exposta ou reduzida à aparência física para cumprir suas funções profissionais. E, quando isso acontece, o caminho correto é buscar amparo na Justiça, que, nesse caso, respondeu com firmeza.

Referências jurídicas e processuais:

* Constituição Federal de 1988, art. 1º, III (Dignidade da pessoa humana)
* Constituição Federal de 1988, art. 7º, XXII (Meio ambiente de trabalho seguro)
* Código de Processo Civil, art. 300 (Requisitos da tutela de urgência)
* Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – CNJ
* Processo judicial: 0001149-37.2025.5.06.0010 – 10ª Vara do Trabalho do Recife
* Decisão publicada em 07 de novembro de 2025, Juíza Ana Isabel Guerra Barbosa Koury
* Migalhas. Juíza proíbe posto de exigir que frentista atenda de cropped e legging. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/444440 . Acesso em: 14 nov. 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: internet
Direito Sem Rodeios Há 4 semanas

Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros.
Direito Sem Rodeios Há 1 mês

Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão.
Direito Sem Rodeios Há 2 meses

Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Direito Sem Rodeios Há 2 meses

O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público.
Direito Sem Rodeios Há 3 meses

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios
Anderson Barros é Doutorando em Ciências Jurídicas pela Veni Chreator Christian University (VCCU); Mestre em Administração Pública pelo Instituto Politécnico da Guarda - Portugal; Pós-graduado em Advocacia Cível pela Fundação Escola Superior do Ministério Público - RS; Pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Guanabi - SE; Pós-graduado em Direito Administrativo, Constitucional e Tributário pelo CESMAC - AL; Pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Cruzeiro do Sul - SP; Pós-graduando em Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica pela PUC Campinas/SP e PUC/PR. Advogado (OAB/AL 12.803), Sócio-fundador e Presidente do Escritório Anderson Barros Advogados. Campo de estudos atual voltado ao Direito no âmbito do metaverso e inteligência artificial.
Ver notícias
Atalaia, AL
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 31°
22° Sensação
1.04 km/h Vento
94% Umidade
18% (0mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
32° 19°
Quarta
34° 22°
Quinta
36° 23°
Sexta
34° 22°
Publicidade
Professor Lesso
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Obras Há 18 horas

Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado
Direito Sem Rodeios Há 1 dia

Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
OBAFOG Há 1 dia

Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro
Cavalhada Há 3 dias

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel
Reconhecimento Há 3 dias

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias