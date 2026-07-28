Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia

O vereador Neto Acioli (MDB) encaminhou, nesta terça-feira (28), um ofício ao gabinete do deputado federal Nivaldo Albuquerque, em Brasília, solicitando a destinação de emenda parlamentar para a construção de um canal de aproximadamente 400 metros no Riacho Burarema, em Atalaia.

A proposta tem como principal objetivo resolver de forma definitiva os constantes alagamentos que atingem o bairro Girador devido ao bloqueou da passagem da água em direção ao Rio Paraíba do Meio. Problema que nos últimos anos tem causado transtornos à população local.

A solicitação surgiu após uma visita realizada pelo deputado ao bairro, no dia 9 de maio, quando esteve acompanhado do vereador Neto Acioli. Na ocasião, o parlamentar pôde acompanhar de perto os impactos provocados pelas fortes chuvas, que deixaram ruas alagadas e resultaram no desalojamento de diversas famílias.

Continua após a publicidade

Diante da situação, o deputado federal Nivaldo Albuquerque se sensibilizou com a realidade enfrentada pelos moradores e assumiu o compromisso de buscar recursos para a execução da obra.

Continua após a publicidade

“Recebi o convite do vereador Neto e fiz questão de conhecer de perto essa realidade. Pude ver as dificuldades enfrentadas pelas famílias e vamos trabalhar para que essa situação seja resolvida de forma definitiva, garantindo mais dignidade para a população”, afirmou o deputado.

O vereador Neto Acioli também destacou a importância da parceria e agradeceu o compromisso firmado pelo deputado.

“Quero agradecer ao deputado Nivaldo Albuquerque por atender ao nosso pedido e se comprometer com o envio dessa emenda. Essa obra é fundamental para acabar com os alagamentos no bairro Girador, onde todos os anos a população sofre com o transbordamento do riacho”, disse o vereador.

A expectativa é que, com a construção do canal, o escoamento da água seja ampliado, reduzindo os riscos de novos alagamentos e proporcionando mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para os moradores daquela região.