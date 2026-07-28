19°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia

Objetivo é solucionar alagamentos no bairro Girador, que nos últimos anos tem afetado os moradores.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
28/07/2026 às 13h09 Atualizada em 28/07/2026 às 13h19
Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia
Vereador Neto Acioli e deputado federal Nivaldo Albuquerque em visita ao bairro Girador, em Atalaia.

O vereador Neto Acioli (MDB) encaminhou, nesta terça-feira (28), um ofício ao gabinete do deputado federal Nivaldo Albuquerque, em Brasília, solicitando a destinação de emenda parlamentar para a construção de um canal de aproximadamente 400 metros no Riacho Burarema, em Atalaia.

A proposta tem como principal objetivo resolver de forma definitiva os constantes alagamentos que atingem o bairro Girador devido ao bloqueou da passagem da água em direção ao Rio Paraíba do Meio. Problema que nos últimos anos tem causado transtornos à população local.

A solicitação surgiu após uma visita realizada pelo deputado ao bairro, no dia 9 de maio, quando esteve acompanhado do vereador Neto Acioli. Na ocasião, o parlamentar pôde acompanhar de perto os impactos provocados pelas fortes chuvas, que deixaram ruas alagadas e resultaram no desalojamento de diversas famílias.

Continua após a publicidade

 

Diante da situação, o deputado federal Nivaldo Albuquerque se sensibilizou com a realidade enfrentada pelos moradores e assumiu o compromisso de buscar recursos para a execução da obra.

Continua após a publicidade

 

“Recebi o convite do vereador Neto e fiz questão de conhecer de perto essa realidade. Pude ver as dificuldades enfrentadas pelas famílias e vamos trabalhar para que essa situação seja resolvida de forma definitiva, garantindo mais dignidade para a população”, afirmou o deputado.

O vereador Neto Acioli também destacou a importância da parceria e agradeceu o compromisso firmado pelo deputado.

“Quero agradecer ao deputado Nivaldo Albuquerque por atender ao nosso pedido e se comprometer com o envio dessa emenda. Essa obra é fundamental para acabar com os alagamentos no bairro Girador, onde todos os anos a população sofre com o transbordamento do riacho”, disse o vereador.

A expectativa é que, com a construção do canal, o escoamento da água seja ampliado, reduzindo os riscos de novos alagamentos e proporcionando mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para os moradores daquela região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança.
Copervales Há 16 horas

Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança

Capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) prepara equipes para agir em situações de emergência.

Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia.
Inauguração Há 1 dia

Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia

“Um espaço criado para servir, acolher e promover ações que farão a diferença na vida da nossa comunidade”, afirmou o vereador.

 Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes.
Selo UNICEF Há 5 dias

Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes

Município esteve representado em evento realizado no Tribunal de Contas de Alagoas, em Maceió, com foco na equidade étnico-racial nas políticas públicas.

 Ceci participa da tradicional procissão em homenagem a Padre Cícero e reforça valorização da fé e das tradições de Atalaia.
Fé e Tradição Há 7 dias

Ceci participa da tradicional procissão em homenagem a Padre Cícero e reforça valorização da fé e das tradições de Atalaia

Durante sua gestão à frente da Prefeitura de Atalaia, Ceci também fortaleceu essa tradição ao retomar a romaria dos moradores do município para Juazeiro do Norte (CE), garantindo que os devotos voltassem a realizar a peregrinação à terra de Padre Cícero após anos sem o apoio do poder público.

 Vereador Rudinho traz para Atalaia projeto que leva saúde visual e qualidade de vida às pessoas.
Saúde Há 1 semana

Olhinhos Brilhantes: vereador Rudinho traz para Atalaia projeto que leva saúde visual e qualidade de vida às pessoas

Iniciativa oferece exames oftalmológicos e garante óculos gratuitos para crianças, além de atender adultos e idosos no município.

Atalaia, AL
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 27°
19° Sensação
0.5 km/h Vento
92% Umidade
95% (0.37mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
17h20 Pôr do sol
Quinta
28° 19°
Sexta
28° 17°
Sábado
28° 17°
Domingo
27° 20°
Segunda
24° 19°
Publicidade
Inglês Selfie
João Severo
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Girador Há 11 horas

Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia
Copervales Há 16 horas

Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança
Inauguração Há 1 dia

Instituto João Severo será inaugurado neste sábado no Distrito Branca, em Atalaia
Política Há 2 dias

Em Atalaia, Francisco Batinga reúne amigos em grande ato político de apoio às pré-candidaturas de Ronaldo Medeiros e Samyra do Basto
Representou AL Há 2 dias

Junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das representantes de Alagoas no Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias