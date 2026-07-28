Copervales realiza treinamento de primeiros socorros para colaboradores e reforça compromisso com a segurança.

A Copervales Agroindustrial promoveu, nos dias 22 e 23 de julho, um treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de Primeiros Socorros voltado aos seus colaboradores. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a segurança, a prevenção e o bem-estar dos trabalhadores da indústria localizada em Atalaia.

A capacitação foi ministrada pelo instrutor Caio César, que destacou a importância do preparo diante de situações de risco no ambiente de trabalho. “Estivemos aqui na Copervales ensinando para os trabalhadores da usina como se comportar frente a acidentes, porque primeiros socorros salvam vidas. Eles saem daqui hoje qualificados”, afirmou.

Durante o treinamento, os participantes tiveram acesso a orientações práticas e teóricas sobre como agir em casos de emergência, garantindo respostas rápidas e eficazes até a chegada de atendimento especializado.

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A ação integra a política da Copervales de investir continuamente na qualificação de seus colaboradores, entendendo que cuidar das pessoas também é investir em conhecimento.