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Romaria de Padre Cícero reúne milhares de fiéis em sua 28ª edição em Atalaia

Caminhada de 12 km reforça tradição de fé e devoção ao Santo do povo nordestino.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Ascom Atalaia
20/07/2026 às 22h25
Romaria de Padre Cícero reúne milhares de fiéis em sua 28ª edição em Atalaia
Foto: Ascom Atalaia.

A fé e a devoção marcaram mais uma edição da tradicional Romaria em memória de Padre Cícero no município de Atalaia. Realizada na tarde desta segunda-feira, 20 de julho, a 28ª edição do evento religioso reuniu milhares de devotos e devotas em um momento de profunda demonstração e fortalecimento da fé e devoção ao Santo do povo nordestino. 

Tradição mantida há mais de duas décadas, a romaria é organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Brotas e já faz parte do calendário religioso do município. Durante o percurso, os fiéis percorrem cerca de 12 quilômetros de caminhada penitencial, saindo do povoado Santo Antônio até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, pelas margens da AL-210.

A caminhada é marcada por orações, cânticos e demonstrações de gratidão pelas graças alcançadas, reforçando a tradição que atravessa gerações. Ao final do trajeto, os participantes se reúnem para a celebração da Santa Missa.

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A romaria, no entanto, já enfrentou interrupções recentes. Em 2020, a romaria não pôde ser realizada devido à pandemia, e, em 2021, aconteceu em formato de carreata, respeitando as medidas sanitárias da época.

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Em Atalaia e em todo o Nordeste a devoção a Padre Cícero atravessa gerações. E, todo dia 20 de julho, data da morte do Servo de Deus, como dizem os fiéis, “Juazeiro é aqui em Atalaia”.

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