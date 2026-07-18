Prefeitura de Atalaia entrega certificados de conclusão da oficina de produtos artesanais com a palha e fibra da bananeira.

Durante três meses, 20 mulheres atalaienses tiveram oportunidade de aprender, criar e transformar talento em renda, através da oficina de confecção de produtos artesanais com a palha e fibra da bananeira.

A oficina é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social. As aulas foram ministradas na sede do CRAS, pela artesã atalaiense, Tânia Rocha.

Nesta última quinta-feira (16), ocorreu a exposição dos produtos e a entrega dos certificados as aulas concluintes. O momento contou com a presença da secretária Valéria Araújo.

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“Mais do que uma capacitação, elas saem preparadas para transformar o conhecimento adquirido em uma oportunidade de geração de renda e empreendedorismo”, destacou a secretária.

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A gestão municipal segue investindo em qualificação, autonomia e mais oportunidades para as mulheres de Atalaia. Essa já é a oitava iniciativa voltada à qualificação profissional realizada pelo município só este ano, reforçando o compromisso com o cuidado com as pessoas e a criação de novas oportunidades.