Prefeito Nicollas destaca valorização da cultura durante final do Circuito Alagoano de Quadrilhas.

Atalaia viveu um fim de semana de muita emoção, cores e tradição ao sediar a grande final do XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas. O município recebeu as principais quadrilhas de Alagoas, reunindo um grande público no Campo São Sebastião, na Vila José Paulino, em uma verdadeira celebração da cultura popular.

Presente durante a programação, o prefeito Nicollas ressaltou a importância de incentivar as manifestações culturais e destacou o papel das quadrilhas na preservação das tradições juninas.

“É um prazer muito grande receber um evento como esse em Atalaia. Incentivar a cultura, apoiar as quadrilhas e fortalecer um momento tão bonito como o nosso São João é motivo de muito orgulho. A gente sabe o quanto cada grupo trabalha, ensaia e se dedica durante meses para chegar até aqui e entregar um espetáculo como esse ao público. Por isso, contem sempre com Atalaia para continuar realizando eventos que valorizem a nossa cultura.”, afirmou.

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Durante o evento, o prefeito também destacou o orgulho de ver a Junina Sanfona do Rei representando Atalaia entre as melhores quadrilhas do estado.

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“É impossível não sentir um orgulho enorme ao ver a nossa Sanfona do Rei levando o nome da cidade para uma competição desse nível. Independentemente do resultado, eles representam a força da nossa cultura, o talento do nosso povo e o amor pelas nossas tradições.”, completou.

Além de promover a cultura popular, a realização do Circuito Alagoano de Quadrilhas movimentou a economia local, impulsionando o comércio e atraindo visitantes de diversas regiões do estado.

Ao sediar mais uma edição de um dos maiores eventos juninos de Alagoas, Atalaia reafirma seu compromisso com a valorização das tradições nordestinas e com o fortalecimento da cultura como instrumento de desenvolvimento, identidade e orgulho para o povo atalaiense.