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Prefeito Nicollas destaca valorização da cultura durante final do Circuito Alagoano de Quadrilhas

Município sediou uma das maiores competições juninas do estado e reforçou seu compromisso com a valorização das tradições nordestinas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
06/07/2026 às 09h04
Prefeito Nicollas destaca valorização da cultura durante final do Circuito Alagoano de Quadrilhas
Prefeito Nicollas destaca valorização da cultura durante final do Circuito Alagoano de Quadrilhas.

Atalaia viveu um fim de semana de muita emoção, cores e tradição ao sediar a grande final do XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas. O município recebeu as principais quadrilhas de Alagoas, reunindo um grande público no Campo São Sebastião, na Vila José Paulino, em uma verdadeira celebração da cultura popular.

Presente durante a programação, o prefeito Nicollas ressaltou a importância de incentivar as manifestações culturais e destacou o papel das quadrilhas na preservação das tradições juninas.

“É um prazer muito grande receber um evento como esse em Atalaia. Incentivar a cultura, apoiar as quadrilhas e fortalecer um momento tão bonito como o nosso São João é motivo de muito orgulho. A gente sabe o quanto cada grupo trabalha, ensaia e se dedica durante meses para chegar até aqui e entregar um espetáculo como esse ao público. Por isso, contem sempre com Atalaia para continuar realizando eventos que valorizem a nossa cultura.”, afirmou.

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Durante o evento, o prefeito também destacou o orgulho de ver a Junina Sanfona do Rei representando Atalaia entre as melhores quadrilhas do estado.

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“É impossível não sentir um orgulho enorme ao ver a nossa Sanfona do Rei levando o nome da cidade para uma competição desse nível. Independentemente do resultado, eles representam a força da nossa cultura, o talento do nosso povo e o amor pelas nossas tradições.”, completou.

Além de promover a cultura popular, a realização do Circuito Alagoano de Quadrilhas movimentou a economia local, impulsionando o comércio e atraindo visitantes de diversas regiões do estado.

Ao sediar mais uma edição de um dos maiores eventos juninos de Alagoas, Atalaia reafirma seu compromisso com a valorização das tradições nordestinas e com o fortalecimento da cultura como instrumento de desenvolvimento, identidade e orgulho para o povo atalaiense.

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